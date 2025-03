Pedalando no céu e queimando a pança! Cardio com glamour: a sofrência fitness em versão rooftop Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window e Sophia DÁmbrosio 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bike nas Alturas Nikolas Lenk Gomes

Acordar cedo não é fácil. Acordar cedo pra fazer exercício, então… é quase um ato de heroísmo. Mas, olha, tem gente que resolveu transformar esse sofrimento matinal em uma experiência quase celestial – literalmente.

Tô falando do Spin Open Air, uma aula de spinning no heliponto de um shopping vertical na Avenida Paulista, promovida pela galera da Spin’n Soul. Sim, meu anjo, é bike no alto, suadeira e vista panorâmica. Quase uma epifania fitness!

Imagina você lá, 7h30 da manhã, com o cabelo ainda tentando entender que saiu da cama, subindo no topo da cidade com uma bicicleta que não sai do lugar.

Eu, Sophia e Estela resolvemos encarar essa experiência e a hora que chegamos já ganhamos a camiseta do uniforme e uma sacolinha com vitaminas, outros mimos, uma garrafinha de água e uma toalhinha (que foi muuuito útil para secar o suor).

‌



O vento fresco da manhã batendo no rosto, o sol nascendo como se tivesse sido contratado pra fazer a iluminação do treino, e a música bombando mais alto que sua vontade de voltar pra cama. É quase uma rave zen no céu de São Paulo.

A bike já estava pré-reservada e nela vem um fone de ouvido com bluetooth onde você ouve a playlist e a voz do professor. Aliás, o professor (cheio de energia que claramente tomou mais café do que você) começa a gritar comandos motivacionais enquanto você se pergunta onde foi que errei pra estar ali.

‌



Mas aí, no meio da subida pesada, do pedal sincronizado e dos movimentos com os braços, você entra num transe. O corpo reclama, mas a alma agradece. E, num milagre matinal, você se conecta com você mesmo. Olha que chique: um momento de mindfulness em cima da bike, com o quadríceps pegando fogo.

Um fotógrafo registra os momentos que você pode comprar depois.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E quando a aula acaba? Você desce do heliponto com o coração acelerado, a endorfina fazendo a dancinha da vitória no cérebro e uma vontade genuína de conquistar o mundo (ou pelo menos o café da manhã). Dá até pra dizer que a aula foi tão transformadora quanto aquela sua tentativa de começar a meditar – mas com mais suor e menos bocejo.

O Spin’n Soul provou que exercício pode, sim, ser gostoso, estiloso e com vista de milionário. E você, vai continuar pedalando só no chão mesmo? e nofinal você vê que tudo valeu muuuito a pena e que você quer viver mais vezes essa experiência incrível.

Daniel Nasser - fundador da Spin'n soul foto: Bruno Van Enck

O Fundador da Spin’n Soul, Daniel Nasser, respondeu algumas perguntas que eu enviei pra você se animar em fazer aulas de bike, afinal, dá pra perder de 400 a 600 calorias dependendo da intensidade.

Quais são os principais benefícios físicos e mentais de praticar spinning ao ar livre, especialmente em um ambiente como um heliponto?

Chamamos a Spin n Soul de Cardio Santuário porque acreditamos que o movimento é uma forma de “elevação” corporal, uma jornada que fortalece o corpo enquanto liberta a mente. Quando essa experiência acontece ao ar livre, em um heliponto, ela se intensifica. A sensação de amplitude, a vista panorâmica e o contato direto com o céu criam um ambiente que convida à introspecção e à superação.

Fisicamente, o spinning ao ar livre mantém todos os benefícios do treino cardiovascular de alta intensidade, melhorando a resistência, a força e a queima calórica. Mentalmente, ele se transforma em uma espécie de meditação em movimento: a combinação do ritmo da pedalada, da música e do cenário envolvente permite uma conexão profunda entre corpo, mente e propósito.

Existe alguma preparação específica recomendada para quem vai encarar uma aula de spinning em grandes alturas pela primeira vez?

Sim! Como qualquer treino intenso, é essencial estar bem hidratado e alimentado de forma equilibrada antes da aula. Além disso, sugerimos o uso de roupas leves e confortáveis, já que a exposição ao sol e ao vento pode influenciar na temperatura corporal. Para quem não está acostumado com treinos outdoor, vale também reservar um tempo antes para se ambientar, respirar fundo e entrar no clima da experiência. O frio na barriga faz parte do jogo!

Como a altitude (mesmo que moderada) e o clima da manhã influenciam no desempenho e na percepção de esforço durante o treino?

A sensação de estar acima da cidade e exposto a elementos como vento e sol cria um impacto sutil no esforço percebido. O ar fresco das primeiras horas do dia favorece a oxigenação e pode dar um gás extra na performance.

Quem não pode fazer essa aula?

O spinning é uma modalidade inclusiva, mas pessoas com condições cardíacas não controladas, problemas severos nas articulações ou sensibilidade extrema a variações de temperatura devem consultar um médico antes de participar. Além disso, quem tem medo extremo de altura pode sentir desconforto no ambiente elevado. De qualquer forma, adaptamos a experiência para garantir segurança e diversão para todos.

Além da vibe e da vista, o que diferencia uma aula de spinning ao ar livre de uma aula tradicional na academia?

A energia de um treino ao ar livre é incomparável! O fator imprevisível da natureza – seja uma brisa refrescante ou a luz dourada do nascer do sol – transforma a dinâmica da aula e potencializa a imersão. Diferente do ambiente controlado da academia, aqui a música, a paisagem e a atmosfera aberta criam uma experiência sensorial e motivacional única. É mais do que um treino, é uma vivência.

Temos :) Qual o propósito da Spin n Soul?

Na Spin n Soul, acreditamos que o corpo é mais do que uma máquina – ele é a ferramenta que temos para transformar tanto o mundo material quanto o espiritual. Nosso propósito é unir matéria e espiritualidade através do movimento, criando um espaço onde cada pedalada não seja apenas exercício, mas um ato de conexão e elevação.

Chamamos isso de Cardio Santuário porque entendemos que o treino vai além do físico: ele é um canal para despertar consciência, clarear a mente e acessar um estado de presença plena. É através das nossas ações, da nossa energia e da nossa entrega que podemos atingir novos níveis de percepção e tomar decisões que levam ao verdadeiro enriquecimento espiritual.

Nosso corpo é nosso templo. Cuide dele e veja como tudo ao seu redor se transforma.

Esse evento nas alturas é exclusivo e acontece poucas vezes no ano, então se você quiser saber mais, clique aqui.

Beijos e até a semana que vem!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.