Pressão alta: aquele pico que a gente não pediu (mas que vem mesmo assim) Entenda por que seu coração às vezes precisa puxar o freio de mão Meu Umbigo|Thais Angelucci 26/04/2025 - 12h05 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 )

Pressão alta não é sentença, mas é alerta imagem gerada por IA Dall-e

Eu não tenho pressão alta, mas minha mãe tinha e tenho 2 irmão que têm também e assim como você que também conhece alguém com esse probleminha, vamos navegar nesse universo e passar essas informações pra frente já que dia 26/04 foi o dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a Pressão Alta. E só de ouvir o nome já parece que o sangue deu uma acelerada, né? É aquela sensação de que dentro da gente mora um parque de diversões desgovernado: coração batendo forte, cabeça pesando e um leve (ou nem tão leve) “me deixe em paz” querendo sair pela boca.

Mas calma: pressão alta não é sentença. É alerta.E a gente sabe que, às vezes, o culpado é o salzinho da batata frita, o estresse do trânsito, aquele boleto que chegou sem aviso ou o WhatsApp da firma às 22h.

Mas e por que a pressão alta acontece?

Imagina que seu sangue é um hóspede muito animado e suas artérias são os corredores do hotel onde ele circula.Quando tá tudo bem, o sangue passa de boa, na moral, sem esbarrar em ninguém.

‌



Agora, quando tem problema — tipo corredor estreito, bagunçado, ou o hóspede resolve correr carregando malas de preocupação, sal, sedentarismo e genética pesada — o sangue começa a fazer mais força pra passar.

Essa força extra contra as paredes das artérias é a pressão arterial.Quando essa força fica sempre muito alta, temos a famosa hipertensão.

‌



E pra ajudar a entender melhor, eu mandei umas perguntinhas pro Cardiologista e Chefe da Seção de Hipertensão do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Dr. Marcio Souza. Bora prestar atenção. Foca nessa consulta grátis.

Quais são os principais sintomas da pressão alta e por que ela é chamada de “assassina silenciosa”?

R: a grande maioria das vezes ela é uma doença silenciosa e não dá sintoma nenhum, a pressão vai pra 16, 18, 20, isso cronicamente e você não percebe. Às vezes vem uma tontura, um mal estar, uma turvação visual, que na minoria dos casos acontece e quando a situação já desandou, mas na maioria das vezes a doença é silenciosa e a gente só tem como diagnosticar fazendo a medida da pressão, pelo menos 1 vez por ano. se ela der menos de 120 X 80, você pode fazer a aferição 1 vez ao ano, e se ela der maior que isso, deve ser repetida algumas vezes ao longo do ano

Quais hábitos de vida mais contribuem para desenvolver hipertensão?

R: existe um componente genético, quando há uma herança de casos na família, há uma maior predisposição a desenvolver a hipertensão. Mas tem outra forma que é a epigenética e o que significa isso? Como eu me cuidei e como foram meus hábitos ao longo dos anos (peso, atividade física, alimentação, sono, uso de drogas, estresse) podem desencadear a doença. Outro fator importante são as cidades com muita poluição do ar, poluição sonora, que geram estresse e alterações climáticas muito grandes, também são causas de contribuir para a hipertensão

Pressão alta tem cura ou apenas controle? O uso de remédio é sempre necessário?

R: S e a causa da hipertensão foi gerada por algum fator específico, exemplo: tive pressão alta porque ganhei muito peso e consegui depois perder esse peso, essa pressão poderá ser revertida, mas na grande maioria das vezes, a hipertensão não tem cura e esses componentes: genéticos e psicossociais, fatores ambientais, não tem cura, mas tem controle através de medicação. Também pode-se controlar sem a medicação através de controle alimentar e de peso, exercícios, mas se ela não for menor de 14x9 aí deve entrar com controle de medicação diária.

Quais os riscos reais de não tratar a hipertensão?

R: vamos falar agora dos órgão que podem ser afetados: cérebro - pode se ter o famoso derrame cerebral, AVC (isquêmico ou hemorrágico) e esse é o principal risco. Os olhos - você pode ter alteração nos vasos dos olhos e gerar problemas na visão. o coração - em um primeiro momento ele fica musculoso, o que é ruim porque ele não relaxa direito e a evolução disso é ele ficar fraco, o que gera a insuficiência cardíaca e também pode ter o infarto agudo do miocárdio. Os rins - quando eles se sobrecarregam com a hipertensão, eles podem chegar a falência e ter de ir para a diálise, e ir 3 vezes na semana fazer hemodiálise que é a filtragem do sangue através de máquinas, já que o rim para de funcionar.

Como deve ser feita a medição correta da pressão em casa? Existem erros comuns?

R: é sim recomendado ter um aparelho em casa, mas que esse aparelho seja de braço porque o de punho tem uma variabilidade muito grande, tem uma técnica que é mais específica. Então o ideal é ser um aparelho de braço, aparelho tem de estar validado e liberado pelo INMETRO e aí você deve seguir um protocolo para medir a pressão, que é: sentar, ficar 5 minutos em repouso, com as pernas descruzadas, braço apoiado na altura do coração, coloca o manguito. você vai fazer 3 medidas sequenciais: mede uma vez, dá 1 minuto, mede a segunda, dá mais 1 minuto e mede a terceira. Você anota a terceira ou faz a média das 2 últimas que vai dar a medição mais precisa. atenção à medida do manguito que não pode ficar muito apertado senão vai aumentar a pressão. compre um adequado ao tamanho do seu braço. Beijo no coração e abraço nas artérias.

Entendeu, criatura, que não se pode brincar com a saúde? Um simples controle acompanhado pelo médico e com uso de 1 remedinho 1 vez ai dia pode te livrar de um transplante ou de você ficar vegetando em uma cama para o resto da vida. Então não espere para procurar um médico só quando está já todo lascado. Faça um checkup anualmente e tomar conta do teu umbigo.

‌



Compartilha com aquela pessoa cabeça dura que você conhece.

Beijos e até semana que vem.





