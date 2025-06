Seu celular está te deixando torto Entenda como o uso do celular afeta sua postura e o que fazer pra aliviar o peso no pescoço Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

Resolvi escrever esse texto porque me incluo nessa lista de pessoas que ficam muito tempo com a cabeça para baixo e sempre percebo que minha postura não está adequada, além da dor no pescoço, claro. Você pode não perceber, mas aquele scroll inocente no celular — só pra ver o que estão dizendo no grupo da família ou assistir mais um vídeo de gatinho — tem um custo: sua coluna cervical.

Sim, a mesma que sustenta a sua cabeça com dignidade desde o primeiro choro na maternidade agora está tentando lidar com horas diárias de pescoço inclinado, ombros colapsados e postura de camarão. E como dizem por aí, postura é o novo black: não sai de moda e revela muito sobre você (inclusive se você vai acordar com dor no dia seguinte).

O peso da inclinação

Quando abaixamos a cabeça para olhar o celular, o peso sobre a nossa coluna praticamente triplica. E isso todos os dias. É como se você passasse horas equilibrando uma mochila cheia de tijolos pendurada no pescoço.

O problema não é só estético. Pode trazer dores crônicas, tensão muscular, dor de cabeça, enrijecimento dos ombros e até limitação de movimento. Isso sem falar nas dores lombares que vêm de brinde quando você dobra o corpo todo junto.

Para entender um pouco mais o problema, conversei com o Dr. André Tsai – Ortopedista, Acupunturista e Vice- Presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA)

- ⁠Quais são os principais problemas de coluna que podem surgir ao usar o celular por muito tempo olhando para baixo?

R: Teremos o desenvolvimento de vícios de postura, não somente da cervical, mas também da torácica e consequentemente de toda coluna, além de dores na região e até aparecimento de hérnias cervicais.

- ⁠Existe um tempo limite recomendado para o uso contínuo do celular sem prejudicar a postura?

R: Não existe um tempo estabelecido, mas cerca de 20 min é um tempo razoável para mudar de posição ou realizar algum tipo de alongamento da cervical. Além do fator tempo, tem também o grau de flexão que você utiliza a sua cervical, quanto mais para baixo olhamos, maior é a sobrecarga mecânica, e nisso orientamos menos tempo ainda nessa mesma posição.

- Que sinais ou sintomas indicam que o uso do celular já está afetando negativamente a coluna?

R: Sensação de rigidez, perda de mobilidade cervical e dores são os principais sintomas.

- Quais exercícios ou alongamentos simples podemos fazer durante o dia para compensar o tempo em que ficamos com a cabeça inclinada?

R: Flexionar e estender o pescoço contanto até 15 segundos realizando de 3 a 4 repetições é recomendado. Também alongamentos laterais e de rotação do pescoço complementam esse trabalho. Devemos lembrar que é muito importante o alongamento da região do tórax e dos ombros, por serem segmentos anatômicos adjacentes, e compõem a maioria dos movimentos do nosso dia a dia.

- Quais dicas de ergonomia o senhor recomenda para o uso do celular de forma mais segura para a coluna?

Segurar o celular na altura de nossos olhos, e para isso muitas vezes é bom ter apoio para os braços.

Outras dicas que também podem ajudar...

1. Fique de pé de vez em quando

Levante-se. Ande. Mexa o corpo. Faça da mudança de posição um hábito — não só pro corpo, mas também pro cérebro dar uma refrescada.

2. Agende o uso — e o descanso

A verdade é que, se não colocarmos limites, o celular engole o nosso tempo. Que tal programar horários pra usar e, principalmente, pra não usar? Sua coluna e sua mente agradecem.

5. Sinais de alerta existem. Leve a sério.

Se a dor virou rotina ou se há dormência, formigamento ou perda de força nos braços, não enrole: marque com um ortopedista ou fisiatra.

Cuidar da postura é autocuidado de verdade

No fim das contas, estamos todos tentando equilibrar o mundo digital com o mundo real. E cuidar da coluna é lembrar que o corpo precisa de suporte — físico e emocional. O autocuidado não é luxo. É necessidade com coluna ereta. Então vamos juntos começar a nos policiar em relação a isso também.

Boa postura e até semana que vem!

