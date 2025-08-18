Xixi sentado ou em pé? A batalha que chegou ao banheiro A internet discute, a ciência opina e nós perguntamos tudo a um médico para acabar com a dúvida. Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Essa semana, a internet foi à loucura discutindo um tema que, à primeira vista, parece simples, mas que mexeu com o orgulho masculino: é melhor fazer xixi sentado ou em pé?E não estamos falando só de conforto ou praticidade — alguns estudos apontam que, para os homens, urinar sentado pode ajudar a esvaziar melhor a bexiga, especialmente conforme a idade avança.

A polêmica ganhou combustível nas redes, com defensores da postura sentada destacando benefícios para a saúde urinária, menos respingos (aqui, as mulheres já começam a sorrir…) e até mais higiene no banheiro. Afinal, vamos combinar: tem muita parceira por aí que sonha em não ter que lembrar o companheiro de “mirar melhor” e deixar a tampa abaixada.

Já o time do “em pé” defende tradição, rapidez e a praticidade dos mictórios, além de dizer que mudar agora seria quase uma traição à masculinidade. O que ninguém discorda é que o assunto merece esclarecimento — e é aí que entra a opinião de quem entende do assunto: os médicos.

e para nos ajudar a entender essa polêmica, o Dr. João Manzano, urologista do Hospital Moriah, me respondeu umas perguntinhas.

‌



Perguntas para o médico especialista

Urinar sentado realmente ajuda a esvaziar melhor a bexiga?

Resposta: Em homens saudáveis e jovens, em geral, a postura (em pé ou sentado) não altera significativamente a quantidade de urina que sobra na bexiga (resíduo pós-miccional).No entanto, em Homens com hiperplasia prostática benigna (HPB - próstata aumentada) ou outras obstruções, estudos mostram que urinar sentado pode melhorar o esvaziamento, reduzindo o resíduo e aumentando o fluxo máximo, porque a musculatura do assoalho pélvico e abdome relaxa mais nessa posição.

‌



Essa postura pode prevenir problemas como retenção urinária ou infecções?

Resposta: Não existe evidência forte de que a postura sozinha previna doenças da próstata (como HPB ou câncer), mas, para quem já tem HPB ou sintomas urinários, urinar sentado pode facilitar o fluxo e reduzir o esforço, o que ajuda indiretamente a preservar a função da bexiga.

‌



A posição influencia na força ou no fluxo do jato urinário?

Resposta: Em pé, normalmente, o jato tende a ser mais rápido e direto nos homens sem problemas urológicos. Já sentado, em alguns homens, especialmente com HPB, o fluxo pode ser mais constante e menos interrompido. A diferença depende mais da condição da próstata e da bexiga do que da postura em si.

Homens mais velhos ou com problemas urológicos têm recomendação diferente?

Resposta:

• Homens jovens e assintomáticos: postura é questão de preferência.

• Homens mais velhos ou com HPB/sintomas urinários: muitos urologistas recomendam experimentar urinar sentado para melhorar conforto e esvaziamento.

• Após cirurgias urológicas e em idosos, sentar pode reduzir risco de quedas e facilitar a micção.

E a questão da higiene e dos respingos — é relevante para a saúde ou só para a paz no lar?

Resposta:

• Em pé: maior chance de respingos e microgotículas

• Sentado: praticamente elimina respingos no chão e em superfícies próximas

• Estudos com luz UV mostram que a área de respingo ao urinar em pé pode se estender até 1 metro de distância.

Esse último aí já é um bom motivo pro macho fazer xixi sentado, não acha?

Encaminha esse texto pro homem que você conhece que é ruim de mira.

Beijos e até o próximo assunto.

