Xixi sentado ou em pé? A batalha que chegou ao banheiro
A internet discute, a ciência opina e nós perguntamos tudo a um médico para acabar com a dúvida.
Essa semana, a internet foi à loucura discutindo um tema que, à primeira vista, parece simples, mas que mexeu com o orgulho masculino: é melhor fazer xixi sentado ou em pé?E não estamos falando só de conforto ou praticidade — alguns estudos apontam que, para os homens, urinar sentado pode ajudar a esvaziar melhor a bexiga, especialmente conforme a idade avança.
A polêmica ganhou combustível nas redes, com defensores da postura sentada destacando benefícios para a saúde urinária, menos respingos (aqui, as mulheres já começam a sorrir…) e até mais higiene no banheiro. Afinal, vamos combinar: tem muita parceira por aí que sonha em não ter que lembrar o companheiro de “mirar melhor” e deixar a tampa abaixada.
Já o time do “em pé” defende tradição, rapidez e a praticidade dos mictórios, além de dizer que mudar agora seria quase uma traição à masculinidade. O que ninguém discorda é que o assunto merece esclarecimento — e é aí que entra a opinião de quem entende do assunto: os médicos.
e para nos ajudar a entender essa polêmica, o Dr. João Manzano, urologista do Hospital Moriah, me respondeu umas perguntinhas.
Perguntas para o médico especialista
Urinar sentado realmente ajuda a esvaziar melhor a bexiga?
Resposta: Em homens saudáveis e jovens, em geral, a postura (em pé ou sentado) não altera significativamente a quantidade de urina que sobra na bexiga (resíduo pós-miccional).No entanto, em Homens com hiperplasia prostática benigna (HPB - próstata aumentada) ou outras obstruções, estudos mostram que urinar sentado pode melhorar o esvaziamento, reduzindo o resíduo e aumentando o fluxo máximo, porque a musculatura do assoalho pélvico e abdome relaxa mais nessa posição.
Essa postura pode prevenir problemas como retenção urinária ou infecções?
Resposta: Não existe evidência forte de que a postura sozinha previna doenças da próstata (como HPB ou câncer), mas, para quem já tem HPB ou sintomas urinários, urinar sentado pode facilitar o fluxo e reduzir o esforço, o que ajuda indiretamente a preservar a função da bexiga.
A posição influencia na força ou no fluxo do jato urinário?
Resposta: Em pé, normalmente, o jato tende a ser mais rápido e direto nos homens sem problemas urológicos. Já sentado, em alguns homens, especialmente com HPB, o fluxo pode ser mais constante e menos interrompido. A diferença depende mais da condição da próstata e da bexiga do que da postura em si.
Homens mais velhos ou com problemas urológicos têm recomendação diferente?
Resposta:
• Homens jovens e assintomáticos: postura é questão de preferência.
• Homens mais velhos ou com HPB/sintomas urinários: muitos urologistas recomendam experimentar urinar sentado para melhorar conforto e esvaziamento.
• Após cirurgias urológicas e em idosos, sentar pode reduzir risco de quedas e facilitar a micção.
E a questão da higiene e dos respingos — é relevante para a saúde ou só para a paz no lar?
Resposta:
• Em pé: maior chance de respingos e microgotículas
• Sentado: praticamente elimina respingos no chão e em superfícies próximas
• Estudos com luz UV mostram que a área de respingo ao urinar em pé pode se estender até 1 metro de distância.
Esse último aí já é um bom motivo pro macho fazer xixi sentado, não acha?
Encaminha esse texto pro homem que você conhece que é ruim de mira.
Beijos e até o próximo assunto.
