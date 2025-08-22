Alerta vermelho: EUA passam a monitorar em tempo real todos os 55 milhões de vistos Nova política de “vetting contínuo” transforma o visto em autorização condicional, sujeita a cancelamento imediato Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 22/08/2025 - 11h34 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Nos EUA, nova política de "vetting contínuo" monitora em tempo real todos os 55 milhões de vistos.

Vistos agora são considerados autorizações condicionais, sujeitas a cancelamento imediato.

Critérios para revogação incluem overstay, atividades criminosas e postagens online consideradas perigosas.

Impacto significativo, especialmente para brasileiros: turistas e estudantes enfrentam riscos elevados de revisão e deportação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Departamento de Estado oficializou nova política de “vetting contínuo” transforma o visto em autorização condicional Reprodução/Flickr/ Gage Skidmore

Na noite de 21 de agosto de 2025, quase no início da noite nos Estados Unidos, o Departamento de Estado oficializou uma das medidas mais rigorosas já vistas na política migratória americana: o chamado “vetting contínuo”. A nova política determina que todos os mais de 55 milhões de titulares de visto americano passem a ser monitorados permanentemente, incluindo turistas, estudantes e trabalhadores temporários.

Até então, a checagem de elegibilidade ocorria somente no momento da solicitação do visto. Agora, os estrangeiros já admitidos passam a ser avaliados constantemente, com cruzamento de informações entre o Departamento de Estado, o DHS, o FBI e a alfândega. Dados novos que surjam a qualquer momento poderão servir de base imediata para o cancelamento de um visto.

Entre os principais critérios que podem levar à revogação estão o overstay (ficar além do prazo permitido), envolvimento em atividades criminais, ameaças à segurança nacional e até manifestações em redes sociais. Postagens consideradas antiamericanas, antissemitas ou associadas a ideologias violentas poderão pesar contra o portador.

A decisão significa que o visto deixa de ser uma garantia estável e passa a ser uma autorização condicional, sujeita a revisão a qualquer momento. Na prática, brasileiros e demais estrangeiros podem ter a entrada negada ainda no embarque ou, se já estiverem em território americano, sofrer deportação imediata.

Para os brasileiros, o impacto é significativo. Estudantes e profissionais temporários se tornam ainda mais vulneráveis a revisões constantes, e qualquer descuido — seja no cumprimento do prazo de estadia ou até em publicações em redes sociais — pode resultar na perda do visto. Além disso, turistas devem redobrar a atenção com documentação, passagens e justificativas de viagem, evitando qualquer suspeita que leve à negação de entrada.

Somente neste ano, mais de seis mil vistos de estudantes já foram cancelados, e centenas de casos foram associados as situações de segurança e terrorismo. Para quem planeja estudar, trabalhar ou mesmo visitar os EUA, o momento exige cautela redobrada, planejamento e acompanhamento profissional em cada etapa do processo.

Aqui no Passaporte para o Mundo — O Segredo dos Vistos, reforçamos nosso compromisso de trazer informações oficiais, claras e atualizadas para orientar os brasileiros diante dessas mudanças.

Na Digital Vistos, nossa missão é ajudar você a realizar seus planos com segurança, evitando riscos que possam comprometer sua viagem ou permanência nos Estados Unidos.

