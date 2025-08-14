Atenção gestantes! Entenda por que seu visto pode ser recusado nos EUA
Embaixada americana no Brasil reforça fiscalização para evitar entrada de viajantes cujo objetivo seja dar à luz nos EUA
Viajar para os Estados Unidos exige atenção especial, principalmente para gestantes ou famílias que planejam o nascimento de um bebê durante a estadia no país. Um comunicado recente da Embaixada dos EUA no Brasil acendeu o alerta: se houver suspeita de que o principal motivo da viagem seja garantir a cidadania americana ao bebê, o visto pode ser negado.
Embora não exista uma lei americana específica que proíba o nascimento de filhos em território americano por estrangeiros, a prática pode ser enquadrada como uso indevido do visto ou intenção migratória disfarçada. Nesse caso, o oficial consular tem autonomia para recusar a solicitação.
De acordo com o Travel.State.Gov, todos os pedidos de visto são avaliados com base no objetivo declarado da viagem, no histórico de viagens anteriores, nos vínculos sólidos com o país de origem e na capacidade de comprovar a intenção de retorno. Assim, se o consulado entender que o foco é o parto com a finalidade de obter cidadania para o bebê, a negativa é praticamente certa.
As consequências podem ir além da simples recusa. Um indeferimento desse tipo fica registrado no sistema consular, podendo prejudicar futuros pedidos e até impactar outras viagens para os EUA. Além disso, as taxas já pagas não são reembolsadas.
Para evitar problemas, é essencial declarar o motivo real da viagem de forma clara e coerente, apresentar documentos que reforcem seus vínculos com o Brasil — como contrato de trabalho, matrícula escolar ou comprovantes de renda — e evitar qualquer indício de que a intenção principal seja dar à luz nos Estados Unidos. Preparação e transparência são fundamentais.
O alerta emitido pela Embaixada indica uma fiscalização cada vez mais rigorosa sobre esse tipo de caso. Os consulados estão atentos a intenções ocultas, e contar com orientação profissional especializada pode ser a diferença entre a aprovação e a recusa.
