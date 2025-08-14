Atenção gestantes! Entenda por que seu visto pode ser recusado nos EUA Embaixada americana no Brasil reforça fiscalização para evitar entrada de viajantes cujo objetivo seja dar à luz nos EUA Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 14/08/2025 - 19h16 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h17 ) twitter

EUA podem recusar seu visto se suspeitarem “turismo de parto” Foto de Joshua Hoehne na Unsplash

Viajar para os Estados Unidos exige atenção especial, principalmente para gestantes ou famílias que planejam o nascimento de um bebê durante a estadia no país. Um comunicado recente da Embaixada dos EUA no Brasil acendeu o alerta: se houver suspeita de que o principal motivo da viagem seja garantir a cidadania americana ao bebê, o visto pode ser negado.

Embora não exista uma lei americana específica que proíba o nascimento de filhos em território americano por estrangeiros, a prática pode ser enquadrada como uso indevido do visto ou intenção migratória disfarçada. Nesse caso, o oficial consular tem autonomia para recusar a solicitação.

De acordo com o Travel.State.Gov, todos os pedidos de visto são avaliados com base no objetivo declarado da viagem, no histórico de viagens anteriores, nos vínculos sólidos com o país de origem e na capacidade de comprovar a intenção de retorno. Assim, se o consulado entender que o foco é o parto com a finalidade de obter cidadania para o bebê, a negativa é praticamente certa.

As consequências podem ir além da simples recusa. Um indeferimento desse tipo fica registrado no sistema consular, podendo prejudicar futuros pedidos e até impactar outras viagens para os EUA. Além disso, as taxas já pagas não são reembolsadas.

‌



Para evitar problemas, é essencial declarar o motivo real da viagem de forma clara e coerente, apresentar documentos que reforcem seus vínculos com o Brasil — como contrato de trabalho, matrícula escolar ou comprovantes de renda — e evitar qualquer indício de que a intenção principal seja dar à luz nos Estados Unidos. Preparação e transparência são fundamentais.

O alerta emitido pela Embaixada indica uma fiscalização cada vez mais rigorosa sobre esse tipo de caso. Os consulados estão atentos a intenções ocultas, e contar com orientação profissional especializada pode ser a diferença entre a aprovação e a recusa.

‌



