Atenção! USCIS alerta: Descumprir as regras do seu visto pode resultar em deportação imediata Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA reforça que qualquer violação das condições de um visto de trabalho pode levar à remoção imediata do país Passaporte para o mundo|Carlos Silva 11/08/2025 - 10h13 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h24 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA USCIS alerta sobre a importância de cumprir as condições do visto nos EUA.

Descumprimento pode resultar em deportação imediata e restrições futuras.

Um exemplo recente envolve um trabalhador H-2A que não compareceu ao emprego.

A advertência se aplica a outros tipos de visto, como H-1B e L-1. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Comunicado oficial do USCIS alerta viajantes que descumprirem condições pode resultar em deportação Gerado com inteligência artificial/ChatGPT

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) emitiu um comunicado oficial alertando trabalhadores estrangeiros sobre a importância de cumprir rigorosamente as condições do visto concedido. Segundo a agência, qualquer descumprimento configura infração à lei de imigração e pode resultar em deportação imediata, além de restrições futuras para reentrada no país.

Caso que motivou o alerta

O aviso ganhou força após um episódio recente envolvendo um portador de visto H-2A, destinado a empregos agrícolas temporários. O trabalhador deveria iniciar suas atividades na Flórida, mas não se apresentou ao empregador. Ele foi localizado posteriormente em Fresno, Califórnia, pela equipe de fiscalização, e o caso foi encaminhado ao ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), com deportação considerada iminente.

O que dizem as regras do visto H-2A

O visto H-2A exige que o titular:

Trabalhe exclusivamente para o empregador e local aprovados;

para o empregador e local aprovados; Cumpra o período máximo autorizado ;

; Retorne ao país de origem ao término do contrato, salvo renovação aprovada;

Não abandone o emprego sem comunicação e autorização prévia.

O descumprimento de qualquer uma dessas regras resulta na perda imediata do status migratório e pode gerar consequências legais irreversíveis.

‌



Alerta vale para todos os vistos de trabalho

Embora o caso citado envolva o H-2A, a advertência se aplica a outras categorias, como H-1B, H-2B, L-1, O-1 e similares. Manter-se em conformidade significa:

Apresentar-se ao empregador designado;

Não mudar de trabalho sem autorização;

Respeitar prazos e limites do visto;

Evitar ações que possam caracterizar abandono ou quebra de contrato.

