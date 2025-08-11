Atenção! USCIS alerta: Descumprir as regras do seu visto pode resultar em deportação imediata
Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA reforça que qualquer violação das condições de um visto de trabalho pode levar à remoção imediata do país
O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) emitiu um comunicado oficial alertando trabalhadores estrangeiros sobre a importância de cumprir rigorosamente as condições do visto concedido. Segundo a agência, qualquer descumprimento configura infração à lei de imigração e pode resultar em deportação imediata, além de restrições futuras para reentrada no país.
Caso que motivou o alerta
O aviso ganhou força após um episódio recente envolvendo um portador de visto H-2A, destinado a empregos agrícolas temporários. O trabalhador deveria iniciar suas atividades na Flórida, mas não se apresentou ao empregador. Ele foi localizado posteriormente em Fresno, Califórnia, pela equipe de fiscalização, e o caso foi encaminhado ao ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), com deportação considerada iminente.
O que dizem as regras do visto H-2A
O visto H-2A exige que o titular:
- Trabalhe exclusivamente para o empregador e local aprovados;
- Cumpra o período máximo autorizado;
- Retorne ao país de origem ao término do contrato, salvo renovação aprovada;
- Não abandone o emprego sem comunicação e autorização prévia.
O descumprimento de qualquer uma dessas regras resulta na perda imediata do status migratório e pode gerar consequências legais irreversíveis.
Alerta vale para todos os vistos de trabalho
Embora o caso citado envolva o H-2A, a advertência se aplica a outras categorias, como H-1B, H-2B, L-1, O-1 e similares. Manter-se em conformidade significa:
- Apresentar-se ao empregador designado;
- Não mudar de trabalho sem autorização;
- Respeitar prazos e limites do visto;
- Evitar ações que possam caracterizar abandono ou quebra de contrato.
