Atenção! USCIS alerta: Descumprir as regras do seu visto pode resultar em deportação imediata

Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA reforça que qualquer violação das condições de um visto de trabalho pode levar à remoção imediata do país

Passaporte para o mundo|Carlos Silva

  • USCIS alerta sobre a importância de cumprir as condições do visto nos EUA.
  • Descumprimento pode resultar em deportação imediata e restrições futuras.
  • Um exemplo recente envolve um trabalhador H-2A que não compareceu ao emprego.
  • A advertência se aplica a outros tipos de visto, como H-1B e L-1.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) emitiu um comunicado oficial alertando trabalhadores estrangeiros sobre a importância de cumprir rigorosamente as condições do visto concedido. Segundo a agência, qualquer descumprimento configura infração à lei de imigração e pode resultar em deportação imediata, além de restrições futuras para reentrada no país.

Caso que motivou o alerta

O aviso ganhou força após um episódio recente envolvendo um portador de visto H-2A, destinado a empregos agrícolas temporários. O trabalhador deveria iniciar suas atividades na Flórida, mas não se apresentou ao empregador. Ele foi localizado posteriormente em Fresno, Califórnia, pela equipe de fiscalização, e o caso foi encaminhado ao ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), com deportação considerada iminente.

O que dizem as regras do visto H-2A

O visto H-2A exige que o titular:

  • Trabalhe exclusivamente para o empregador e local aprovados;
  • Cumpra o período máximo autorizado;
  • Retorne ao país de origem ao término do contrato, salvo renovação aprovada;
  • Não abandone o emprego sem comunicação e autorização prévia.

O descumprimento de qualquer uma dessas regras resulta na perda imediata do status migratório e pode gerar consequências legais irreversíveis.


Alerta vale para todos os vistos de trabalho

Embora o caso citado envolva o H-2A, a advertência se aplica a outras categorias, como H-1B, H-2B, L-1, O-1 e similares. Manter-se em conformidade significa:

  • Apresentar-se ao empregador designado;
  • Não mudar de trabalho sem autorização;
  • Respeitar prazos e limites do visto;
  • Evitar ações que possam caracterizar abandono ou quebra de contrato.

