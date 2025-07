EUA vão cobrar nova taxa de US$ 250 para emitir vistos? Saiba o que é verdade sobre a Visa Integrity Fee Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 09/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Visa Integrity Fee: rumores indicam cobrança de nova taxa Freepik/@freepik

Nas últimas semanas, começaram a circular rumores sobre uma suposta nova taxa de US$ 250 — chamada “Visa Integrity Fee” — que estaria sendo cobrada pelo governo dos Estados Unidos de solicitantes de vistos não imigrantes, incluindo turistas, estudantes e trabalhadores temporários.

Essas informações foram divulgadas por alguns veículos de imprensa internacionais, mas até o momento não há qualquer confirmação oficial por parte das autoridades americanas sobre a existência dessa taxa.

O que diz a lei?

One Big Beautiful Bill (H.R. 1), aprovado e em vigor desde julho de 2025, traz medidas relacionadas a incentivos fiscais, isenções para gorjetas e horas extras, além de estímulos à indústria — mas não menciona criação de novas taxas de visto.

• Pesquisas realizadas nos sites oficiais não indicam qualquer regra, instrução ou anúncio sobre a cobrança adicional de US$ 250 para vistos não imigrantes.

‌



E o que isso significa para brasileiros?

Até o momento, com base apenas em fontes oficiais e públicas, a situação é a seguinte:

Brasileiros continuam pagando as taxas consulares habituais para solicitar ou renovar vistos de turismo, estudo, trabalho ou intercâmbio;

para solicitar ou renovar vistos de turismo, estudo, trabalho ou intercâmbio; Não há cobrança adicional de US$ 250 em nenhum ponto do processo;

em nenhum ponto do processo; Informações que circulam em portais internacionais não possuem respaldo direto de regulamentações dos EUA;

Qualquer mudança oficial será anunciada formalmente pelos órgãos do governo americano, como o USCIS, DHS, ou Departamento de Estado.

Conclusão provisória

A Visa Integrity Fee pode até estar em discussão nos bastidores do Congresso ou nos setores de imigração, mas ainda não está ativa nem confirmada por nenhuma autoridade oficial.

‌



A recomendação da equipe Digital Vistos é clara:

“Evite agir com base em boatos. Verifique sempre as fontes e aguarde comunicados oficiais antes de tomar qualquer decisão ou pagar qualquer nova taxa.”

‌



Donald Trump Instagram Oficial Post Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

Como se proteger de notícias falsas e cobranças indevidas

Desconfie de mensagens alarmistas em grupos de WhatsApp;

Sempre cheque portais confiáveis e fontes governamentais (como uscis.gov e travel.state.gov );

e ); Evite intermediários não autorizados que alegam “novas taxas obrigatórias”;

Conte com assessorias sérias e especializadas, como a Digital Vistos.

Se, no futuro, houver publicação de qualquer regulamentação ou nota oficial que confirme a taxa, atualizo imediatamente este artigo para nossos leitores terem as atualizações em primeira mão.

Fale com quem entende

Quer solicitar seu visto americano com segurança e sem surpresas? Conte com a Digital Vistos — somos especialistas em vistos, passaportes e mobilidade internacional.

Contato: (11) 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

📍 São Paulo–SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

Fontes oficiais consultadas:

• USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services);

• U.S. Department of the Treasury (comunicados sobre o “One Big Beautiful Bill”).

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.