Estados Unidos retomam emissão de vistos para estudantes, mas com algumas exigências Candidatos que se recusarem a definir contas como públicas podem ter o visto negado, segundo o Departamento de Estado Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 20/06/2025 - 18h26 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante formação Foto de Muhammad Rizwan na Unsplash

Atenção, estudantes!

A embaixada americana em Brasilia abriu novas vagas de entrevista para vistos de estudante (F-1, J-1 e M-1), com datas disponíveis para o mês de agosto de 2025.

Se você vai estudar nos EUA e precisa do visto a tempo para embarcar, essa é a oportunidade ideal para garantir sua vaga!

‌



O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou oficialmente a retomada da emissão de vistos de estudante (F-1, M-1 e J-1), após a suspensão temporária iniciada no fim de maio de 2025. A reabertura dos agendamentos foi comunicada no dia 18 de junho, com efeitos práticos a partir de 25 de junho, mas veio acompanhada de novas e rigorosas exigências consulares — que têm chamado atenção pelo impacto direto na vida digital dos solicitantes.

‌



O que você posta pode custar seu visto

Uma nova diretriz interna, enviada a consulados e embaixadas pelo mundo e divulgada pelo site Politico, determina que todos os solicitantes de visto de estudante tenham sua presença online investigada. A medida vale tanto para quem vai aplicar pela primeira vez quanto para quem deseja renovar o visto ou retornar aos EUA.

Segundo o memorando, os agentes consulares devem analisar as redes sociais do solicitante, identificar eventuais conteúdos problemáticos e registrar capturas de tela e observações formais em um dossiê consular, mesmo que o material não gere, automaticamente, a recusa.

‌



A recomendação é clara: perfis privados ou ocultação de conteúdo serão interpretados como tentativa de omissão de informação, o que pode resultar na negativa do visto, mesmo com toda a documentação tradicional em dia.

O que será analisado

A triagem vai muito além de curtidas ou fotos de viagem. Os oficiais consulares estão instruídos a buscar:

Postagens hostis aos Estados Unidos , incluindo críticas ao governo, à cultura ou às instituições americanas;

, incluindo críticas ao governo, à cultura ou às instituições americanas; Apoio, menção ou simpatia por grupos classificados como terroristas , como o Hamas;

, como o Hamas; Discursos de ódio , antissemitismo ou conteúdos que incitem à violência;

, antissemitismo ou conteúdos que incitem à violência; Participação em ativismo político que possa continuar após a entrada no país.

Além das redes sociais tradicionais (Instagram, Twitter/X, Facebook, TikTok e LinkedIn), também serão consultadas plataformas públicas e bancos de dados como o LexisNexis, que reúnem menções em sites, fóruns e registros públicos.

A quem se aplica e quem terá prioridade

A medida se aplica a todos os estudantes que pretendem ingressar nos Estados Unidos por meio de instituições educacionais ou programas de intercâmbio. Isso inclui:

F-1 : graduação, pós-graduação, cursos acadêmicos;

: graduação, pós-graduação, cursos acadêmicos; M-1 : cursos técnicos e vocacionais;

: cursos técnicos e vocacionais; J-1: intercâmbios, estágios, pesquisas e programas culturais.

Devido ao aumento do tempo de análise digital, o governo americano informou que dará prioridade no agendamento das entrevistas a dois grupos:

Médicos em programas de intercâmbio (visto J-1);

(visto J-1); Estudantes aceitos por universidades onde menos de 15% do corpo discente é composto por estrangeiros.

Contexto político

A nova diretriz faz parte de um conjunto de medidas mais rígidas adotadas pelo governo dos EUA em 2025, com foco em segurança interna, combate ao extremismo e controle da imigração legal. A decisão surge também como resposta às recentes manifestações pró-Palestina em universidades americanas e à pressão de setores conservadores por maior controle nos vistos educacionais.

O objetivo declarado é garantir que apenas pessoas alinhadas com os valores democráticos dos EUA e com propósitos legítimos entrem no país. No entanto, a nova medida gerou críticas de especialistas e instituições internacionais, que alertam para riscos de censura ideológica, subjetividade na avaliação e desestímulo à mobilidade acadêmica internacional.

Fica o alerta: as redes sociais viraram documento oficial

Mais do que nunca, é essencial que o estudante entenda: sua vida digital agora é parte do processo consular. Mesmo uma postagem antiga — um meme, um comentário impulsivo ou uma opinião política mal colocada — pode acionar alertas internos, desacelerar o processo e até colocar sua aprovação em risco.

Dicas da Digital Vistos

A Digital Vistos, referência nacional em assessoria para vistos estudantis, recomenda:

Revisar cuidadosamente suas redes sociais antes de iniciar o processo. Evite conteúdo polêmico, político ou ofensivo.

antes de iniciar o processo. Evite conteúdo polêmico, político ou ofensivo. Não apague postagens de última hora , pois o histórico de alterações pode ser interpretado como ocultação.

, pois o histórico de alterações pode ser interpretado como ocultação. Mantenha coerência entre o que você publica e o que declara no formulário DS-160 .

. Evite ironias, piadas ou posicionamentos extremos , mesmo que tenham sido feitos no passado.

, mesmo que tenham sido feitos no passado. Destaque sua trajetória acadêmica nas redes: certificados, eventos, estudos e atividades ligadas à educação contam pontos positivos.

Se estiver em dúvida, o ideal é contar com uma análise profissional de seu perfil digital, além de orientação completa sobre o preenchimento dos documentos e a preparação para a entrevista.

Conte com a Digital Vistos

A Digital Vistos é especialista em vistos de estudante para os EUA e todo o mundo. Nossa equipe atua com discrição, precisão e foco em resultados, atendendo desde jovens universitários até profissionais em intercâmbio acadêmico.

Com mais de 20 anos de experiência, prestamos suporte completo para todas as etapas do processo: análise de documentação, preenchimento do DS-160, revisão das redes sociais, preparação para a entrevista e acompanhamento pós-aprovação.

📞 Agende agora sua consultoria personalizada.

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.