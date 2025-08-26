EUA atualizam regras para isenção de entrevista de visto; confira o que mudou: Mudanças começam a impactar brasileiros a partir de setembro Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 26/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A partir de 2 de setembro de 2025, a maioria dos pedidos de visto americano exigirá entrevista consular pessoal.

Acaba a isenção de entrevista para criança, idosos e solicitantes de vistos anteriores.

A única exceção é para renovações do visto B1/B2, com condições específicas.

Recomenda-se que brasileiros programem-se antecipadamente devido ao aumento da demanda e possíveis filas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A partir do dia 2 de setembro de 2025, todos os pedidos de visto americano deverão passar por entrevista consular presencial

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo anunciou nesta segunda-feira (25 de agosto de 2025) uma mudança significativa no processo de solicitação de vistos. A partir do dia 2 de setembro de 2025, todos os pedidos de visto americano não imigrante deverão, como regra geral, passar por entrevista consular presencial, independentemente da idade do requerente.

Essa alteração põe fim à prática que permitia a isenção de entrevista para perfis específicos, como crianças, idosos ou pessoas que já haviam obtido visto recentemente.

A exceção que permanece

Segundo o comunicado, haverá apenas uma exceção: solicitações de renovação do visto B1/B2 (turismo ou negócios), desde que o visto anterior tenha expirado há no máximo 12 meses e que o requerente tivesse 18 anos ou mais no momento da emissão do visto anterior.

Ainda assim, o consulado destacou que mesmo os candidatos que se enquadrem nesses critérios poderão ser convocados para entrevista caso haja necessidade de verificação adicional.

‌



Critérios de elegibilidade

Para quem se enquadra na exceção, o consulado reforçou algumas condições importantes:

O pedido deve ser feito no país de nacionalidade ou residência;

O solicitante não pode ter tido vistos anteriores recusados (exceto em casos de anulação da recusa);

Não pode haver nenhuma inelegibilidade aparente ou potencial.

Após preencher o formulário DS-160 e pagar a taxa consular, o candidato deverá acessar o sistema de agendamento, responder ao questionário eletrônico e aguardar a confirmação sobre a dispensa de entrevista.

‌



Impacto para os brasileiros

Na prática, a mudança representa que a maioria dos brasileiros — incluindo crianças, adolescentes e idosos — terá que comparecer a uma entrevista presencial no consulado ou na embaixada.

Esse novo cenário pode gerar maior demanda por agendamentos e, consequentemente, filas mais longas para a obtenção do visto. Por isso, especialistas recomendam que quem planeja viajar aos Estados Unidos nos próximos meses se programe com antecedência e considere o tempo adicional para o processo.

‌



