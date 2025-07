EUA voltam a exigir entrevistas presenciais para vistos: veja quem será afetado Nova política consular dos Estados Unidos altera novamente o processo de solicitação de vistos de não imigrante Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 29/07/2025 - 09h29 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h45 ) twitter

Entrevista presencial para solicitação de vistos Foto de Van Tay Media na Unsplash

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma mudança significativa que impactará diretamente brasileiros e outros estrangeiros que pretendem solicitar um visto americano a partir do segundo semestre de 2025. A partir de 2 de setembro, a entrevista presencial volta a ser obrigatória para a grande maioria dos solicitantes de vistos de não imigrante, encerrando um período de flexibilizações adotadas desde a pandemia.

A medida foi oficialmente publicada no portal governamental Travel.State.Gov em 25 de julho de 2025. Segundo o comunicado, o objetivo é reforçar os critérios de segurança e controle migratório, retomando procedimentos consulares mais rigorosos.

Até agora, muitos solicitantes — especialmente aqueles com vistos vencidos recentemente ou menores de 14 anos — estavam sendo dispensados da entrevista, bastando enviar os documentos por correio para renovação ou primeira solicitação. Com a nova política, esse benefício será retirado da maioria dos casos, o que pode aumentar a fila de espera e a complexidade do processo.

📌 Quem será afetado pela nova regra?

A partir de 2 de setembro de 2025, são obrigados a fazer entrevista presencial:

‌



Pessoas solicitando o visto americano pela primeira vez , seja para turismo (B-1/B-2), estudo (F ou M), trabalho temporário (H, L, O) ou intercâmbio (J);

, seja para turismo (B-1/B-2), estudo (F ou M), trabalho temporário (H, L, O) ou intercâmbio (J); Crianças e adolescentes menores de 14 anos , que antes estavam dispensados, mas agora também precisarão comparecer;

, que antes estavam dispensados, mas agora também precisarão comparecer; Idosos com 80 anos ou mais , que até então podiam renovar sem entrevista;

, que até então podiam renovar sem entrevista; Outros solicitantes que não se enquadrem nas exceções previstas.

Na prática, isso significa que mesmo quem tem pressa ou pretende viajar em datas próximas precisará passar por triagem completa com agendamento, deslocamento até o consulado e entrevista com o agente consular.

📌 Quem ainda está isento?

As dispensas continuarão válidas para casos específicos, como diplomatas, funcionários de organizações internacionais (vistos A, G, C-3, NATO, entre outros), e também em renovações muito recentes de vistos de turismo (B1/B2) ou Border Crossing Cards (para cidadãos mexicanos), desde que o visto anterior tenha expirado há menos de 12 meses e não haja histórico de problemas migratórios.

‌



Mesmo nesses casos, os consulados se reservam o direito de convocar o solicitante para uma nova entrevista caso encontrem qualquer inconsistência ou necessidade adicional de checagem.

🕒 O que isso muda para quem vai tirar o visto americano?

O retorno da obrigatoriedade de entrevista é uma mudança importante e pode afetar milhares de brasileiros que estavam acostumados com o processo mais simplificado. A fila para agendamento de entrevistas nos consulados tende a aumentar, especialmente nas capitais com maior demanda como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife.

‌



Isso significa que deixar o processo para a última hora pode comprometer viagens planejadas para o final de 2025 ou até 2026, especialmente em alta temporada ou para quem tem prazos curtos.

✈️ Como se preparar para evitar contratempos?

Com a nova exigência em vigor, o ideal é iniciar o processo de visto com antecedência, reunir todos os documentos obrigatórios e preencher corretamente o formulário DS-160. Ter orientação especializada faz toda a diferença neste momento — desde o preenchimento até a entrevista presencial, muitos erros podem ser evitados com a ajuda de um profissional.

Fonte oficial:

Travel.State.Gov – U.S. Department of State (25/07/2025)

