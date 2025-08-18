Europa lança novo sistema de vistos; confira as mudanças e saiba como se preparar para viajar Transformações no processo de entrada no Espaço Schengen prometem modernizar e simplificar a experiência dos viajantes Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 18/08/2025 - 08h11 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h59 ) twitter

Novo sistema de vistos promete simplificar e modernizar a entrada de viajantes na europa Gerado com inteligência artificial/ChatGPT

A União Europeia está prestes a implementar uma transformação histórica no controle de fronteiras e no processo de solicitação de vistos. A partir de 2026, será lançada a Plataforma Única de Solicitação de Visto (EU VAP), criada para substituir os sistemas nacionais fragmentados e unificar o processo para todos os países do Espaço Schengen.

Essa plataforma permitirá que todo o pedido seja feito online: envio de documentos, pagamento de taxas, agendamento da coleta de biometria, acompanhamento em tempo real do status e recebimento do visto em formato digital seguro. A transição para o novo sistema será gradual até 2031, e promete acabar com boa parte da burocracia e dos prazos imprevisíveis que hoje afetam viajantes e empresas.

ETIAS: a nova autorização obrigatória para isentos de visto

Paralelamente, entrará em vigor o ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), voltado para viajantes de países que atualmente não precisam de visto para entrar no Espaço Schengen. Previsto para o final de 2026, o ETIAS terá um custo de 20 euros (valor atualizado) e será válido por até três anos ou até o vencimento do passaporte.

Essa autorização não é um visto, mas funcionará como uma triagem antecipada: antes mesmo de embarcar, os dados do viajante serão cruzados com bancos de dados de segurança e imigração (SIS, VIS, Europol, Interpol e registros criminais). A aprovação final para entrada continuará a ser dada pelos agentes de fronteira no momento da chegada.

‌



Integração com outros sistemas

O ETIAS vai operar em conjunto com o EES (Sistema de Entrada/Saída), que substituirá o carimbo físico no passaporte por um registro digital com biometria e datas de entrada e saída. O EES tem previsão de início para outubro de 2025 e funcionamento completo em abril de 2026, reforçando o controle contra permanências irregulares e melhorando o monitoramento do fluxo de pessoas.

Impacto para viajantes e empresas

Para o viajante, a mudança significa mais praticidade, mas também exige planejamento antecipado. Quem for isento de visto precisará solicitar o ETIAS antes da viagem, e quem precisar de visto Schengen fará todo o processo online, sem precisar lidar com sistemas e regras diferentes em cada país.

‌



Para empresas, agências e programas de intercâmbio, a centralização vai agilizar contratações e reduzir a burocracia, permitindo processos mais rápidos, claros e uniformes em toda a União Europeia.

Conclusão

Com a Plataforma Única de Vistos e o ETIAS, a Europa dá um salto tecnológico para tornar as viagens mais seguras, rápidas e eficientes. O futuro da entrada no Espaço Schengen será digital, quem se preparar agora estará um passo à frente.

‌



