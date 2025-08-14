Itália vai abrir quase meio milhão de vagas para trabalhadores estrangeiros até 2028 Decreto Flussi 2026–2028 garante milhares de vistos de trabalho e oportunidades inéditas para quem deseja trabalhar no país Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itália aprovou o Decreto que prevê a emissão de 497.550 vistos de trabalho foto de Nathan Hughes Hamilton/flickr

A Itália aprovou o Decreto Flussi 2026–2028, que prevê a emissão de 497.550 vistos de trabalho para cidadãos de fora da União Europeia nos próximos três anos.

Só em 2026, estão disponíveis 164.850 vistos, divididos entre trabalho não sazonal (contrato fixo ou autônomo) e trabalho sazonal nos setores agrícola e turístico. Esta é a maior abertura migratória da última década, superando os mais de 450 mil vistos concedidos entre 2023 e 2025.

Por que a Itália está abrindo as portas?A medida visa suprir a falta de mão de obra em setores essenciais, como agricultura e turismo, além de lidar com o envelhecimento populacional e o baixo número de nascimentos. É também uma estratégia de migração legal e planejada, reduzindo entradas irregulares.

O que muda no processo?

‌



O Click Day permanece, mas o sistema promete ser mais ágil;

permanece, mas o sistema promete ser mais ágil; As vagas serão distribuídas por província, conforme demanda local;

Haverá ampliação de vistos fora das cotas para cuidadores, profissionais qualificados e participantes de programas de formação.

Quando começa?

Outono de 2025: pré-cadastros e registro de empregadores;

Janeiro de 2026: início para agricultura sazonal;

Fevereiro de 2026: turismo e trabalho não sazonal.

Como isso pode mudar sua vida?Para trabalhadores, significa novas oportunidades de emprego legalizado. Para empresas, a chance de contratar talentos de forma planejada e segura. Pela primeira vez, o governo italiano garante três anos de previsibilidade, permitindo organizar contratos e vistos com antecedência.

‌



Quer trabalhar na Itália ou contratar profissionais?A Digital Vistos oferece consultoria completa para transformar essa oportunidade em realidade, com suporte em vistos, documentação e planejamento de entrada no país.

💬 Entre em contato com nossos especialistas e prepare-se para aproveitar as novas vagas na Itália com segurança e eficiência.

‌



Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.