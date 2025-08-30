O mundo globalizado e novas regras de vistos mostram que migrar está cada vez mais exigente Governos em todos os continentes apertam regras, aumentam fiscalização e tornam o processo mais caro, mas também ampliam oportunidades para qualificados Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 30/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 12h00 ) twitter

O cenário migratório internacional entrou em uma fase de profunda transformação. Nos últimos meses — e especialmente em agosto de 2025 — governos de diferentes continentes anunciaram mudanças relevantes em seus sistemas de vistos e imigração.

As atualizações confirmam uma tendência global: mais oportunidades para estrangeiros qualificados, investidores e estudantes, mas também regras mais rígidas, maior fiscalização e custos adicionais. Para os brasileiros que planejam estudar, trabalhar ou viver legalmente no exterior, isso significa mais chances de sucesso — desde que haja planejamento e atenção às novidades.

🇬🇧 Reino Unido: sponsors e controle reforçado

O Home Office britânico publicou em agosto novas listas de empresas e universidades autorizadas a patrocinar vistos de trabalho e estudo, além do Country Returns Guide atualizado e dados de transparência sobre imigração.

‌



Impacto para brasileiros:

Mais empresas e instituições credenciadas = mais oportunidades reais de emprego ou estudo.

de emprego ou estudo. Remoções da lista podem invalidar ofertas de patrocínio.

O visto Skilled Worker e os de estudo exigem atenção constante às mudanças.

🇮🇪 Irlanda: residência e benefícios sociais mais exigentes

O governo irlandês atualizou prazos e decisões de vistos em Dublin, publicou novo guia de apelações e reforçou critérios da Habitual Residence Condition, que define acesso a benefícios sociais.

‌



Impacto para brasileiros:

Estudantes e trabalhadores precisam acompanhar os prazos mais recentes.

Quem deseja residência permanente deve comprovar tempo de moradia, vínculos e intenção clara de permanência.

🇳🇿 Nova Zelândia: fiscalização e novos caminhos de visto

Entre as novidades: multas a empregadores que descumprirem regras trabalhistas, criação do Business Investor Work Visa (validade de até 4 anos, taxa de NZD 12.380), fim do Entrepreneur Work Visa, além da migração dos vistos de estudante para a plataforma digital Immigration Online.

‌



Impacto para brasileiros:

Mais proteção contra exploração de mão de obra .

. Novos caminhos para investidores brasileiros de médio e alto porte.

de médio e alto porte. Processos digitais mais ágeis para estudantes e famílias.

🇪🇺 União Europeia: EES e ETIAS vão mudar o turismo

A Comissão Europeia confirmou:

O EES (Entry/Exit System) entra em vigor em 12 de outubro de 2025 , exigindo registro biométrico em todas as entradas e saídas no espaço Schengen.

entra em vigor em , exigindo registro biométrico em todas as entradas e saídas no espaço Schengen. O ETIAS começa no fim de 2026, com taxa de €20.

Impacto para brasileiros:

Passageiros que hoje viajam sem visto terão que passar por controle biométrico obrigatório .

. O ETIAS adiciona custo e burocracia ao turismo europeu.

🇦🇺 Austrália: inglês mais exigente

O Departamento de Home Affairs ampliou para nove os testes de inglês aceitos em processos de visto e ajustou programas de intercâmbio e estudo/trabalho.

Impacto para brasileiros:

Estudantes e trabalhadores precisarão comprovar proficiência reconhecida internacionalmente .

. Exigências mais técnicas para intercambistas e profissionais.

🇨🇦 Canadá: imigração seletiva

O IRCC realizou em agosto nova rodada do Express Entry, com pontuação mínima de 470 pontos e apenas 2.500 convites emitidos.

Impacto para brasileiros:

Apenas candidatos altamente qualificados têm chances reais.

Programas humanitários não se aplicam à maioria.

🇸🇬 Singapura: chegada de trabalhadores simplificada

Desde agosto, trabalhadores estrangeiros dos setores Construction, Marine e Process que retornam em até 2 anos passam por processo de chegada mais curto no Onboard Centre.

Impacto para brasileiros:

Profissionais contratados por empresas de Singapura terão inserção mais rápida e simplificada no mercado local.

Conclusão: migrar exige mais preparo do que nunca

De Londres a Dublin, de Wellington a Canberra, de Bruxelas a Singapura, o recado é claro: o mundo globalizado quer estrangeiros qualificados, mas sob regras mais rígidas e transparentes.

No Reino Unido, estar ligado à lista oficial de sponsors é decisivo .

. Na Irlanda, só quem constrói vínculos fortes terá acesso a benefícios e residência.

Na Nova Zelândia, investidores e trabalhadores encontram novos caminhos de entrada .

. Na Europa, controles biométricos e autorizações eletrônicas impactarão até turistas.

Na Austrália e no Canadá, a qualificação máxima é indispensável.

é indispensável. Em Singapura, profissionais contratados terão menos barreiras iniciais.

Para os brasileiros, o sonho internacional continua vivo — mas mais exigente. Estar informado, planejar cada passo e contar com orientação especializada é o caminho para transformar oportunidade em realidade.

