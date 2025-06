Reajuste no valor do passaporte: Polícia Federal propõe aumento de 67% na taxa de emissão Entenda a proposta da instituição e o que pode mudar para quem vai viajar Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 17/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passaporte brasileiro Imagem de filipefrazao de Getty Images Signature

Viajar ao exterior pode ficar mais caro em breve. A Polícia Federal enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública uma proposta de reajuste na taxa de emissão de passaportes brasileiros. O novo valor, se aprovado, passará dos atuais R$ 257,25 para até R$ 430,01, representando um aumento de cerca de 67%.

A justificativa apresentada pela PF é a defasagem da taxa, que não sofre atualização desde julho de 2015. À época, a tarifa foi reajustada para acompanhar a inflação acumulada, exatamente como ocorre agora. A proposta ainda está sob análise técnica e não há uma previsão oficial para sua implementação. O governo federal trata o tema com cautela por conta da possível impopularidade da medida.

Segundo dados da própria PF, mais de 2,4 milhões de passaportes foram emitidos no Brasil somente no último ano, sendo a taxa um recurso destinado ao Fundo para Aparelhamento da Polícia Federal. Caso o reajuste seja aprovado, a nova cobrança deverá considerar a inflação acumulada entre 2015 e 2025, o que justificaria o salto para mais de R$ 430.

‌



Além da taxa padrão, é importante lembrar que valores adicionais são cobrados em situações específicas, como extravio de passaporte válido ou solicitações em caráter de urgência. Nesses casos, os custos podem ultrapassar os R$ 500,00.

‌



Passaporte brasileiro em mãos Imagem de filipefrazao de Getty Images Signature

Como tirar o passaporte?

Apesar da possível mudança no valor, o processo de emissão do passaporte permanece o mesmo. O primeiro passo é preencher o formulário eletrônico no site oficial do governo federal, emitir a guia de pagamento e agendar um atendimento presencial em um posto da Polícia Federal. Durante a visita, serão coletados seus dados, foto e assinatura.

Para emitir seu passaporte, você precisará apresentar:

‌



Documento de identificação com foto (RG ou CNH)

CPF (caso não conste no RG)

Passaporte anterior, se houver

Certidão de nascimento (para menores)

Título de eleitor e comprovantes de voto ou certidão de quitação

Comprovante de alistamento militar (para homens entre 18 e 45 anos)

Comprovante do pagamento da taxa

A validade do passaporte varia conforme a idade do solicitante:

Até 1 ano de idade: validade de 1 ano

De 1 a 2 anos: validade de 2 anos

De 2 a 3 anos: validade de 3 anos

De 3 a 4 anos: validade de 4 anos

De 4 a 18 anos: validade de 5 anos

A partir de 18 anos: validade de 10 anos

Vai solicitar o passaporte? A hora é agora

Com o reajuste em análise, esta pode ser a melhor hora para iniciar o processo de emissão do passaporte. Mesmo que a alteração ainda não tenha sido aprovada, ela pode entrar em vigor a qualquer momento por meio de portaria do Ministério da Justiça.

Se você pretende viajar nos próximos meses, seja a turismo, estudo ou negócios, não deixe para a última hora. Além de possíveis aumentos de taxa, a demanda por agendamentos costuma crescer nos períodos de férias e início de semestre letivo no exterior.

Assessoria especializada faz a diferença

Com tantas mudanças e burocracias, contar com um suporte especializado é essencial para evitar erros e agilizar o processo. A Digital Vistos é a melhor assessoria do Brasil para emissão de passaportes e vistos internacionais. Com atendimento premium e suporte 24h, auxiliamos você em todas as etapas. Cuidamos de tudo para que você tenha uma experiência tranquila e sem imprevistos.

📞 Fale com nossos consultores ou agende um atendimento direto com o nosso CEO, Carlos Silva, para um serviço personalizado.

Contato: (11) 94336-6318

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

📍 São Paulo – SP | Atendimento em todo o Brasil

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.