Trump volta à cena e endurece regras: entenda como a nova política dos EUA afeta estudantes e imigrantes Suspensões, revogações e incertezas. As novas diretrizes do governo Trump estão redesenhando a política migratória dos EUA e impactando milhares de estudantes e famílias Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 04/06/2025 - 11h23 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Tramp - Presidente dos Estados Unidos da América Foto de Library of Congress na Unsplash

Nas últimas semanas, os Estados Unidos reacenderam um antigo embate: a disputa entre o governo Trump e as políticas de imigração. Em dois movimentos quase simultâneos, a nova gestão republicana suspendeu os agendamentos de entrevistas para vistos de estudante e, logo em seguida, obteve autorização da Suprema Corte para revogar o status legal temporário de mais de 500 mil imigrantes. A mudança afeta diretamente estudantes, profissionais e famílias que vivem ou desejam viver legalmente no país.

A decisão gerou insegurança global, principalmente entre jovens em fase de matrícula em universidades americanas e entre comunidades imigrantes de países latino-americanos. Ainda que brasileiros não estejam diretamente incluídos nesta segunda medida, os reflexos são inevitáveis e revelam o novo tom da política migratória dos Estados Unidos.

‌



Um corte que impacta sonhos

‌



Na terça-feira, 27, uma ordem oficial partiu do secretário de Estado Marco Rubio a todos os consulados e embaixadas americanas do mundo: entrevistas para emissão de vistos de estudante e intercâmbio (tipos F, M e J) deveriam ser imediatamente suspensas. O motivo? O governo norte-americano afirmou que está revisando os critérios de triagem, com foco especial na análise de redes sociais dos solicitantes.

‌



Segundo o telegrama oficial, não há previsão de retomada para os novos agendamentos. Estudantes com entrevistas previamente marcadas ainda poderão ser atendidos, mas a recomendação é que estejam atentos a possíveis mudanças.

Revogação de vistos temporários

Na sexta-feira, 30, uma nova decisão abalou ainda mais o cenário migratório. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Trump a revogar o status de liberdade condicional de 532 mil imigrantes originários da Venezuela, Cuba, Haiti e Nicarágua — pessoas que haviam recebido permissão temporária para viver e trabalhar legalmente no país durante o governo Biden.

O programa, criado em 2022, permitia a entrada legal por motivos humanitários, desde que os solicitantes tivessem um patrocinador americano responsável por seus custos no país. Com a revogação, essas pessoas agora correm o risco de deportação imediata, mesmo com pedidos de asilo ainda em processamento e laços familiares já estabelecidos nos EUA.

White House, Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC, USA Foto de Kristina Volgenau na Unsplash

O que essas decisões significam para os brasileiros?

Embora os brasileiros não estejam diretamente entre os mais afetados pela medida da Suprema Corte, os impactos indiretos são claros:

Estudantes podem ter seus planos adiados ou até comprometidos, especialmente em programas com datas rígidas de início.

Famílias com vistos em andamento devem se preparar para eventuais mudanças nas exigências ou prazos.

A política migratória americana entra novamente em um ciclo de rigidez, que pode influenciar até mesmo turistas e executivos com vistos em categorias diferentes.

Na Digital Vistos, já estamos recebendo um volume maior de dúvidas e pedidos de orientação de brasileiros que se sentem inseguros diante do novo cenário. Em momentos como esse, contar com uma assessoria especializada, com histórico sólido e estratégias personalizadas, é fundamental.

Precisa de ajuda com seu visto?

Nossa equipe está atualizada com todas as mudanças recentes nas políticas americanas. Se você ou alguém da sua família está planejando estudar, morar ou trabalhar nos Estados Unidos, fale com um dos especialistas da Digital Vistos.

A informação correta no momento certo pode ser a diferença entre o atraso de um sonho e sua realização.

Contato: (11) 94336-6318

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.