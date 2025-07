Turismo de Parto vira alvo da imigração americana: entenda os riscos e cuidados em 2025 Autoridades dos EUA apertam o cerco contra mulheres grávidas com visto de turismo. Saiba o que mudou e como agir com segurança Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 04/07/2025 - 05h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 05h00 ) twitter

Mulher gravida aguardando voo em aeroporto, arte Digital Vistos Foto de freepik editada por Digital Vistos

Ter um filho em solo americano sempre foi encarado por muitas famílias como uma oportunidade valiosa. Afinal, nascer nos Estados Unidos garante automaticamente a cidadania americana ao bebê.

Mas essa prática, conhecida como “turismo de parto” (birth tourism), entrou de vez na mira da imigração americana em 2025. O Departamento de Estado elevou o tom e intensificou a triagem consular para identificar e restringir a entrada de mulheres grávidas com esse objetivo.

O que está acontecendo?

Desde o início de 2025, o governo dos EUA passou a reforçar os critérios para concessão de vistos B1/B2 (turismo e negócios) a mulheres grávidas, especialmente quando existe a suspeita de que a viagem tem como principal finalidade o parto em território americano.

A nova diretriz visa conter o crescimento dessa prática, considerada pelas autoridades um risco ao sistema migratório, além de gerar impacto financeiro nos hospitais públicos. Países como China, Rússia, Nigéria, Irã e Uganda já constam em listas internas de maior vigilância. O Brasil, embora não tenha sido oficialmente incluído, pode ser impactado indiretamente com o endurecimento geral dos processos.

‌



O que os consulados estão avaliando?

Nas entrevistas consulares, mulheres grávidas ou que aparentam estar grávidas, vêm sendo submetidas a perguntas diretas sobre sua condição médica, planos hospitalares, histórico de partos anteriores e objetivo real da viagem. Mesmo com toda a documentação em ordem, o visto pode ser negado se o oficial entender que há uma “intenção presumida de imigrar” disfarçada de turismo.

Nesses casos, não é necessário comprovar fraude: basta que o entrevistador acredite que o objetivo principal da viagem não condiz com o tipo de visto solicitado.

‌



Quais os riscos para quem tenta mesmo assim?

Além da recusa do visto, mulheres que embarcam grávidas sem transparência correm o risco de ser barradas já no aeroporto, especialmente se estiverem com gravidez avançada. Companhias aéreas costumam proibir embarque após 32 semanas, e autoridades de imigração nos EUA têm deportado passageiras com base em inconsistências nas informações prestadas.

Caso a entrada seja autorizada, os custos do parto recaem 100% sobre a paciente. Partos nos EUA podem custar de US$ 10 mil a US$ 30 mil e não há acesso a benefícios públicos para estrangeiras com visto de turismo. Em casos extremos, a mãe pode ser impedida de voltar ao país por até 5 anos, dependendo da penalidade aplicada.

‌



O que diz a lei? E o que recomenda a Digital Vistos?

Importante destacar: dar à luz nos EUA não é ilegal. O que está sendo combatido é o uso indevido do visto de turismo para fins migratórios não declarados. A transparência e o planejamento são fundamentais.

A Digital Vistos orienta que qualquer mulher grávida que deseje viajar aos Estados Unidos:

Pais com mala e passaporte prontos para viajar Foto de Vecteezy editada por Digital Vistos

Tenha documentos médicos atualizados , carta do obstetra autorizando o voo e comprovação de recursos para custear o parto.

, carta do obstetra autorizando o voo e comprovação de recursos para custear o parto. Contrate seguro viagem com cobertura internacional de gestantes , caso disponível.

, caso disponível. Seja absolutamente transparente na entrevista consular , evitando omissões que podem ser interpretadas como má-fé.

, evitando omissões que podem ser interpretadas como má-fé. Avalie os riscos de recusa e deportação com cautela antes de tomar a decisão de embarcar.

Uma escolha que exige responsabilidade

Não há dúvidas de que nascer nos EUA pode oferecer oportunidades importantes à criança no futuro, incluindo acesso à educação e possibilidade de residência legal após os 21 anos. No entanto, tentar driblar o sistema ou ocultar intenções reais pode resultar em prejuízos severos — financeiros, legais e emocionais.

Se você está grávida e considera viajar para os EUA, ou se conhece alguém nessa situação, o ideal é buscar orientação especializada. A Digital Vistos tem experiência com casos delicados e oferece suporte humanizado, seguro e 100% online.

Planejamento consciente com a Digital Vistos

Ajudamos você a entender o caminho legal para sua viagem, seja turismo, estudo, trabalho ou questões familiares. Desde a análise do perfil até o agendamento da entrevista, oferecemos acompanhamento completo e personalizado, com atenção a todos os detalhes — inclusive aqueles que não aparecem nos formulários.

Contato: (11) 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

📍 São Paulo – SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

Assessoria especializada para EUA, Canadá, Europa e outros destinos.

