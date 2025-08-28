Cidadania e green card nos Estados Unidos ficam mais difíceis e caros Novas regras de naturalização e propostas legislativas tornam o processo de imigração nos EUA mais rigoroso e oneroso Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 28/08/2025 - 12h12 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo dos EUA anunciou medidas que tornam o processo de cidadania e green card mais rigoroso e caro.

As novas checagens de vizinhança incluirão visitas de oficiais para avaliar o caráter dos candidatos.

Propostas legislativas, como o Dignity Act of 2025, podem aumentar custos, como taxas de US$ 20 mil para avançar na fila do green card.

As diretrizes do USCIS também exigem documentação rigorosa, aumentando a complexidade do processo de imigração. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo americano anuncia retorno da chamada neighborhood checks, ou checagens de vizinhança, no processo de naturalização Foto Oficial de USCIS em uscis.gov

O sonho de conquistar a cidadania americana ou o green card acaba de ganhar novos capítulos — e nenhum deles traz facilidade. Nas últimas semanas, o governo dos Estados Unidos anunciou medidas que prometem endurecer o processo de naturalização e, ao mesmo tempo, transformar a fila do green card em um sistema mais seletivo e caro.

Para a comunidade brasileira, que representa uma das maiores forças imigrantes no país, essas mudanças são decisivas e exigem atenção imediata.

O retorno das checagens de vizinhança na cidadania

Nesta terça-feira (26), o governo americano surpreendeu ao anunciar o retorno das chamadas neighborhood checks, ou checagens de vizinhança, no processo de naturalização — um protocolo pouco aplicado desde os anos 1990.

Na prática, oficiais do USCIS (Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA) poderão visitar residências, locais de trabalho e até solicitar cartas de recomendação de vizinhos, empregadores ou líderes comunitários. O objetivo é avaliar não apenas documentos e requisitos formais, mas também o caráter, a conduta social e o engajamento comunitário do candidato.

‌



A consequência direta é um processo mais longo e rigoroso. Para brasileiros em busca da cidadania, a mensagem é clara: reputação, participação comunitária e comportamento diário passam a pesar tanto quanto os formulários e taxas.

O green card sob novas regras e custos

Se a naturalização ficou mais difícil, o green card também está em meio a transformações profundas. O Congresso discute a Dignity Act of 2025 (H.R. 4393), projeto bipartidário que busca acelerar a fila de vistos de trabalho e familiares, mas com custos elevados.

‌



O texto prevê que imigrantes na fila há mais de 10 anos possam pagar US$ 20 mil para avançar no processo, com a meta de zerar o acúmulo de casos até 2035. Para muitos brasileiros, essa pode ser a primeira chance de sair da espera interminável, mas o valor é proibitivo para a maioria.

Outro ponto em debate é a criação de um “Gold Card” para investidores milionários. Estrangeiros que aportarem cerca de US$ 5 milhões teriam acesso direto à residência permanente, reforçando a tendência de privilegiar quem pode investir na economia americana.

‌



Endurecimento e riscos adicionais

Além das propostas no Congresso, o USCIS já implementa novas diretrizes. Até mesmo estrangeiros com petições familiares válidas, como o formulário I-130, podem ser colocados em processo de deportação caso não mantenham status regular durante a espera.

Outro detalhe técnico, mas crucial: o Formulário I-693, referente a exames médicos e vacinas, só será aceito na versão 01/20/25, assinada a partir de 3 de julho de 2025. Erros nesse detalhe burocrático podem levar à rejeição do pedido.

O que isso significa para os brasileiros

Para quem sonha em viver nos EUA, o cenário é desafiador:

Candidatos à cidadania : precisam comprovar não apenas conduta legal, mas também vínculos comunitários sólidos e reputação positiva.

: precisam comprovar não apenas conduta legal, mas também vínculos comunitários sólidos e reputação positiva. Profissionais EB-2 e EB-3 : podem se beneficiar da ampliação de cotas do Dignity Act , mas terão que avaliar se o pagamento de US$ 20 mil é viável.

: podem se beneficiar da ampliação de cotas do , mas terão que avaliar se o pagamento de é viável. Famílias : podem ser beneficiadas por medidas que evitem a perda de elegibilidade de filhos que atingem a maioridade, mas o risco de deportações em casos de irregularidade aumenta.

: podem ser beneficiadas por medidas que evitem a perda de elegibilidade de filhos que atingem a maioridade, mas o risco de deportações em casos de irregularidade aumenta. Investidores: terão novas oportunidades, desde que possuam capital milionário para aportar no país.

Conclusão

O que antes era apenas uma questão de tempo e paciência agora se transforma em uma prova de caráter, integração social e, em muitos casos, poder financeiro.

O processo de imigração americana entrou em uma nova era: mais caro, mais seletivo e mais rigoroso.

Na Digital Vistos, acompanhamos de perto cada atualização e reforçamos: preparação é a chave. Ter documentação em ordem, cartas de referência bem elaboradas, assessoria especializada e planejamento estratégico pode ser a diferença entre conquistar o sonho americano ou vê-lo cada vez mais distante.

Fixo e Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

Continue acompanhando o blog R7 – Passaporte para o Mundo | O Segredo dos Vistos para atualizações diretas dos órgãos oficiais americanos e análises de impacto para a comunidade brasileira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.