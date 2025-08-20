URGENTE: Novas regras para entrada no Canadá – Brasileiros que dominam o francês terão mais facilidade no processo de imigração Governo canadense reduz meta de residentes permanentes e amplia oportunidades para imigrantes francófonos fora de Quebec Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 20/08/2025 - 19h10 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h21 ) twitter

O governo do Canadá anunciou mudanças importantes em sua política de imigração Foto de Shikiro Famu em Flickr

O governo do Canadá anunciou nesta terça-feira, 20 de agosto de 2025, mudanças importantes em sua política de imigração. A meta de admissões de residentes permanentes foi reduzida de 500 mil para 395 mil já em 2025, como resposta à pressão sobre moradia e serviços públicos.

Ao mesmo tempo, o país decidiu ampliar as oportunidades para imigrantes francófonos que desejam se estabelecer fora de Quebec. A meta agora é que 12% de todos os residentes permanentes admitidos fora da província sejam francófonos até 2029, fortalecendo a diversidade linguística e apoiando comunidades francófonas em declínio.

O que isso significa para os brasileiros?

A redução nas metas torna o processo mais competitivo para quem busca imigrar por meio do Express Entry, de programas provinciais ou ainda por visto de estudo e trabalho. A concorrência será maior, exigindo diferenciais claros no perfil do candidato.

Por outro lado, brasileiros com domínio do francês ganham um grande diferencial competitivo. Além de fluxos específicos já existentes, como os draws voltados a francófonos e o Francophone Community Immigration Pilot – que beneficia cidades médias e pequenas em busca de falantes de francês –, mesmo candidatos com nível intermediário certificado (exames como DELF, DALF ou TCF) poderão se beneficiar.

‌



Outro ponto de atenção é o custo de vida no Canadá, que segue em alta. O governo justificou a redução da meta pelo aumento da pressão sobre habitação e serviços públicos. Para brasileiros, isso significa: aluguéis mais caros em grandes centros como Toronto e Vancouver, maior concorrência por empregos de entrada e melhores perspectivas em cidades médias, principalmente para quem domina inglês e francês.

O caminho via estudo também continua relevante: muitos brasileiros optam pelo Study Permit para ingressar no país e depois buscar a residência permanente. Contudo, com as novas metas, essa transição pode ficar mais disputada. Estudantes francófonos, no entanto, terão prioridade, encurtando o trajeto até o Permanent Residence (PR).

‌



Conclusão

As mudanças mostram que o Canadá continua aberto para talentos internacionais, mas com foco estratégico em atrair imigrantes que contribuam para revitalizar as comunidades francófonas fora de Quebec.

Para os brasileiros, esse é um alerta e uma oportunidade: investir no francês pode ser o grande diferencial para conquistar a tão sonhada residência permanente.

‌



Quer entender qual o melhor caminho para o seu perfil?

