O que você precisa saber sobre a nova taxa de R$ 1.500 no visto americano

Vai ficar mais caro conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos Reprodução/Canva

Se você está se organizando para tirar o visto americano, essa notícia pode impactar (e muito!) o seu bolso.

O governo dos Estados Unidos já aprovou duas novas taxas que devem ser implementadas nos próximos meses — e, se você deixar pra depois, o valor do seu visto pode mais do que dobrar!

RESUMO DA NOTÍCIA Nova taxa de US$ 250 será cobrada para vistos aprovados a partir de outubro de 2025.

Taxa de US$ 24 será introduzida para um novo formulário digital de rastreamento de viajantes.

Custo total do visto pode ultrapassar US$ 459, equivalente a mais de R$ 2.500.

Quanto custa tirar o visto hoje?

Atualmente, o valor da taxa consular (MRV) para o visto de turismo e negócios (B1/B2) é de 185 dólares, o que equivale a cerca de R$ 1.000 (dependendo da cotação do dia). Esse valor é pago no momento do agendamento e não é reembolsável, mesmo que seu visto seja negado.

O que vai mudar?

O governo americano já autorizou dois novos encargos que podem ser cobrados a partir de outubro de 2025:

‌



🔹 Nova taxa de US$ 250: será cobrada de quem tiver o visto aprovado.

🔹 Nova taxa de US$ 24: para um novo formulário digital que vai rastrear entradas e saídas dos viajantes nos EUA.

‌



Com isso, o custo total para tirar o visto pode chegar a US$ 459 — ou seja, mais de R$ 2.500!

Essa nova taxa pode ser reembolsada?

Sim, mas tem pegadinha: a taxa de 250 dólares poderá ser reembolsada apenas depois de 10 anos (validade do visto) e desde que você siga todas as regras migratórias. Ou seja, nada de ultrapassar o tempo de estadia, trabalhar ilegalmente ou quebrar qualquer condição do seu visto.

‌



Quando essas novas taxas começam a valer?

A previsão é que as mudanças entrem em vigor a partir de outubro de 2025, mas a data oficial ainda não foi confirmada. O que se sabe é que a proposta já foi aprovada pelas autoridades americanas, e pode ser implementada a qualquer momento.

Como fugir desse aumento?

Se você está planejando viajar para os Estados Unidos nos próximos anos, a dica é clara:

➡️ Agende o seu visto agora!

Mesmo com os agendamentos ainda demorando em algumas cidades, você só paga o valor atual ao concluir o agendamento com o pagamento da taxa.

Além disso, vale lembrar que o visto tem validade de 10 anos — ou seja, mesmo que sua viagem não seja agora, você garante o valor atual e foge do aumento que pode pesar quase R$ 1.500 a mais no seu bolso!

