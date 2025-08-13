Veja como uma lava-louças pode te ajudar a se reunir mais vezes com seus amigos Tatiana Romano, influencer do canal Panelaterapia, nos mostrou os principais benefícios de se ter uma lava-louças da Electrolux Viva a Vida|Do R7 13/08/2025 - 11h27 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lavar louça manualmente é uma tarefa doméstica cansativa e gera desperdício de água Freepik/ Freepik

Quem nunca desistiu de fazer uma confraternização ou cozinhar uma refeição um pouco mais rebuscada por preguiça da louça que teria que lavar depois? Essa definitivamente não é uma experiência única e todos brasileiros já passaram por ela alguma vez. Mas tem como mudar isso, sabia?

Tatiana Romano, influencer do canal Panelaterapia, nos mostrou que com uma lava-louças Electrolux e um detergente Finish Quantum All in 1 em mãos, você terá ânimo e disposição para fazer churrascos, feijoadas e muitos outros tipos de confraternizações em sua casa. Além disso, também conseguirá ter um tempo a mais para si enquanto ainda economiza água!

Não continue trabalhando depois do trabalho e deixe suas louças com Finish e Electrolux.

Garanta essa dupla na cozinha da sua casa com apenas um clique!