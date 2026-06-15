Bastidores, encontros com animais e experiências exclusivas: conheça o VIP Tour do SeaWorld Do contato com arraias aos bastidores do resgate de animais marinhos, a experiência revela um lado do SeaWorld que poucos visitantes conhecem

Conheça os bastidores do SeaWorld, nos Estados Unidos Divulgação/Canal MD1

Você sabia que é possível conhecer áreas restritas do SeaWorld e descobrir como funciona o trabalho de resgate e reabilitação de animais marinhos? No primeiro episódio do vlog, mostramos tudo sobre o VIP Tour, uma experiência que vai muito além das atrações tradicionais do parque.

O roteiro começa na Stingray Lagoon, com a oportunidade de alimentar arraias, e segue com curiosidades sobre os golfinhos e os bastidores do SeaWorld, incluindo laboratórios, espaços para exames e o trabalho realizado por veterinários no cuidado de animais resgatados.

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Durante a visita, também acompanhamos a alimentação de filhotes de peixe-boi, assistimos ao famoso show de golfinhos e ao emocionante Orca Encounter, uma das apresentações mais conhecidas do parque.

Para completar a experiência, o VIP Tour inclui almoço all inclusive no Sharks Underwater Grill & Bar, restaurante com vista para um impressionante aquário repleto de tubarões.

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Quer conferir todos os detalhes, curiosidades e momentos exclusivos dessa experiência? Assista ao vídeo completo no canal e acompanhe essa imersão pelos bastidores do SeaWorld!

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