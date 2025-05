Entre dunas e lagoas: o fenômeno natural que intriga visitantes no Brasil Com dunas brancas, lagoas turquesa e biodiversidade surpreendente, parque no Maranhão oferece um dos cenários mais surreais do Brasil... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 14/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lençóis Maranhenses (Foto: Reprodução)_ Feed TV - Arquivo de Turismo

Esqueça tudo o que você já viu — ou imaginou — sobre desertos. No litoral do Maranhão, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses desafia qualquer ideia comum de aridez. Lá, imensos montes de areia branca são cortados por lagoas temporárias de águas azul-turquesa, cristalinas e profundas. Sim, esse lugar existe — e está no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo e descubra mais sobre esse fenômeno natural impressionante!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Turismo:

Maafushi: a ilha das Maldivas onde o luxo é viver com pouco

Apresentadora Vivi Alves retorna de temporada pela Europa com novos projetos

Os destinos mais baratos na Europa em 2025; dicas para brasileiros