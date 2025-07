Influenciador compartilha experiência de turismo ‘wellness’ em resort no Caribe Com milhões de seguidores, Thallysson compartilha sobre a modalidade de viagem que busca a promoção do bem-estar físico e mental Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 30/07/2025 - 22h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thallysson no Caribe (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Turismo

Thallysson é influenciador e soma mais de 5,8 milhões de seguidores no Instagram e 13 milhões no TikTok. Recentemente aproveitou seu grande público para compartilhar um pouco do que é o turismo ‘wellness‘, um tipo de viagem que foca na busca e promoção do bem-estar físico e mental do viajante. Conhecido por seus vídeos de humor que viralizaram durante a pandemia, ele chegou ao Meliá Punta Cana Beach Wellness Inclusive Adults Only no dia 28 de julho para aproveitar alguns dias de descanso e romance em um verdadeiro paraíso.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo para saber mais sobre a experiência de Thallysson e como o turismo wellness pode transformar suas viagens!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Turismo:

Maior sino do mundo badala pela primeira vez no Brasil

Nova agência foca em turismo de bem-estar para mulheres em meio a recorde do setor no Brasil

Maior sino do mundo é reconhecido como patrimônio cultural e artístico de Goiás