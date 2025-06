Maior sino do mundo é reconhecido como patrimônio cultural e artístico de Goiás Com 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 de diâmetro, o Vox Patris recebeu o reconhecimento da importância simbólica e histórica... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 05/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maior sino do mundo (Foto: Reprodução) Feed TV - Arquivo de Turismo

O Vox Patris, considerado o maior sino que badala do mundo, agora é oficialmente patrimônio cultural e artístico do Estado de Goiás. A lei que concede essa honraria foi sancionada na última segunda-feira (2). A iniciativa marca o reconhecimento da importância simbólica e histórica do sino, que será instalado na cidade de Trindade. Com impressionantes 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris foi fundido na Polônia, e percorreu uma longa jornada até Goiás, cruzando oceanos e rodovias por quase 40 dias. O primeiro toque oficial do sino está previsto para o dia 26 de junho. Enquanto seu campanário não é concluído, ele será exibido em um espaço especial para visitação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo e descubra mais sobre essa incrível obra!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Turismo:

Turismo nacional registra faturamento recorde no primeiro trimestre

São Paulo recebe 4ª edição da Virada ODS entre 6 e 8 de junho

Roteiros mais desejados por celebridades em 2025 incluem Brasil, Tailândia e Turquia