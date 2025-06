Nova agência foca em turismo de bem-estar para mulheres em meio a recorde do setor no Brasil No comando da AmarTe Viagens, Thaís Reiner Balbino destaca que sua principal intenção é que "elas possam olhar para dentro de si" O...

Em meio a um cenário de crescimento histórico no turismo brasileiro, com o setor registrando receita de R$ 55,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025 — o maior faturamento da série histórica da FecomercioSP, com base em dados do IBGE — surge uma proposta voltada a um nicho específico: o turismo de bem-estar e reconexão para mulheres. A recém-lançada AmarTe Viagens aposta em roteiros voltados ao autocuidado, com foco em experiências que promovem o autoconhecimento, a pausa na rotina e o contato com a natureza. A iniciativa é idealizada por Thaís Reiner Balbino, profissional com uma década de experiência no setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo e descubra como essa nova agência está transformando o turismo para mulheres!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Turismo: