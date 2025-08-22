O que fazer em uma primeira viagem a Roma
Descubra os encantos da Cidade Eterna em sua primeira viagem
Visitar Roma pela primeira vez é mergulhar em um verdadeiro museu a céu aberto. A cidade combina história milenar, arte incomparável e uma atmosfera vibrante que conquista qualquer viajante. O ponto de partida ideal é o Coliseu, símbolo máximo do Império Romano, seguido pelo Fórum Romano e o Palatino, onde as ruínas contam a grandiosidade da civilização antiga. Uma caminhada pela região já é suficiente para sentir o peso da história em cada pedra.
