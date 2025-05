Roteiros mais desejados por celebridades em 2025 incluem Brasil, Tailândia e Turquia Referência no turismo de alto padrão, a agência Ellystur é responsável pela curadoria cuidadosa do destino de alguns desses famosos... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 14/05/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h25 ) twitter

Bell Marques e família / Leo Santana e Lore Improta (Foto: Ellystur) Feed TV - Arquivo de Turismo

A busca por experiências autênticas, exclusivas e cheias de propósito está moldando o novo perfil de viagem das celebridades em 2025. Seja para uma imersão cultural na Tailândia, um retiro de bem-estar no sul da Bahia ou uma aventura na Turquia, nomes como Shawn Mendes, Bell Marques junto a família, e o coach Paulo Vieira, têm apostado em roteiros cuidadosamente planejados. Algumas dessas experiências são criadas por uma agência brasileira que virou referência no turismo de alto padrão: a Ellystur. Com 28 anos de atuação, a empresa fundada pelas irmãs Cristina Arataque e Elis Mendes é reconhecida por sua curadoria detalhada e pelo foco em transformar viagens em experiências únicas. “A nova tendência entre nossos clientes famosos é buscar destinos menos óbvios, com um propósito maior: seja de conexão com a natureza, autoconhecimento ou impacto social”, explica Cristina.

