Turismo nacional registra faturamento recorde no primeiro trimestre

Rio de Janeiro (Foto: Pixabay/ Yolanda) Feed TV - Arquivo de Turismo

O setor de turismo no Brasil alcançou um marco histórico ao encerrar o primeiro trimestre com receita de R$ 55,4 bilhões, conforme levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base em dados do IBGE. Trata-se do maior faturamento da série histórica da pesquisa, superando os R$ 52,5 bilhões obtidos em 2014, até então o melhor desempenho registrado.

