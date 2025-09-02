‘A Escrava Isaura’ estreia com 46% mais audiência sobre a concorrência em São Paulo Versão remasterizada da trama de sucesso que voltou ao ar nas tardes da RECORD chegou a 5,6 pontos Audiências|Do R7 02/09/2025 - 12h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘A Escrava Isaura’ estreia com 46% mais audiência sobre a concorrência em São Paulo Divulgação/RECORD

Um grande sucesso da teledramaturgia brasileira, A Escrava Isaura reestreou ontem na programação das tardes da RECORD. Agora em uma versão remasterizada, com um trabalho minucioso de inteligência artificial, a trama consolidou o segundo lugar isolado na faixa horária, das 15h30 às 16h21, e bateu a emissora terceira colocada com 46% mais de audiência.

Em São Paulo, A Escrava Isaura registrou média de 4,1 pontos, com 10,1% de participação, além de ter alcançado pico de 5,6 pontos. Enquanto isso, no mesmo horário, o SBT, com o Fofocalizando, ficou em terceiro lugar com 2,8 pontos de média.

O capítulo de ontem da trama mostrou o nascimento de Isaura (Bianca Rinaldi), fruto do amor entre a escrava Juliana (Valquíria Ribeiro) e o feitor Miguel (Jackson Antunes). Após o nascimento da menina, Juliana é violentamente castigada e morre e Isaura passa a ser criada, com todo carinho, por Gertrudes (Norma Blum), mulher do comendador Almeida (Rubens de Falco).

A Escrava Isaura vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 15h30.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp