'O Rico e Lázaro' cresce na audiência e alcança o melhor desempenho do ano A trama também é destaque no Rio de Janeiro e marca quase sete pontos de pico Audiências|Do R7 24/01/2025 - 12h40 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h38 )

Em 'O Rico e Lázaro', Zac (Igor Rickli) tem boa índole, mas com caráter duvidoso Divulgação/RECORD

No ar nesta quinta (23), na faixa das 15h30 às 16h26, superprodução O Rico e Lázaro bateu um novo recorde de audiência e ainda se consolidou na segunda posição absoluta.

Em São Paulo, o folhetim atingiu o melhor desempenho do ano e obteve quase o dobro da média da concorrência, 4,9 x 2,6 pontos, com participação de 12,3%. O pico chegou a 6,1 pontos.

No Rio de Janeiro, a novela também registrou um índice bem maior do que o SBT, com 4,6 pontos contra 2,4 pontos, além de alcançar um pico expressivo de 6,9 pontos. A participação chegou a 12,5%.

No capítulo de ontem, Asher é colocado para lutar contra o lobo de Judá, o que pode levar a sua morte.

O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda à sexta e começa às 15h30. Não perca!