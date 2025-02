‘Acerte ou Caia!’ alcança liderança em Vitória e Salvador, além de recorde em São Paulo O game show de Tom Cavalcante também conquistou a melhor audiência no PNT e Curitiba Audiências|Do R7 20/01/2025 - 16h01 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h20 ) twitter

Tom com os participantes do programa deste domingo (19) Divulgação/RECORD

A edição deste domingo (19) do Acerte ou Caia! conquistou a liderança em Vitória, com ampla vantagem sobre a Globo, que ficou em segundo lugar. No ar das 15h54 às 18h, o game show comandado por Tom Cavalcante registrou 8,9 pontos de média na capital capixaba, com 20,4% de participação, contra os 5,2 pontos da concorrente segunda colocada. Com esse resultado, a RECORD empurrou o Domingo Legal, do SBT, para a quarta posição, com 4,3 pontos, enquanto a Band, em terceiro, marcou 4,6 pontos.

Em Salvador, o programa de perguntas e respostas também chegou a liderar isoladamente por 51 minutos, ou seja, quase 1 hora, e registrou média de audiência de 8 pontos e participação de 17%. Já o SBT marcou quase três vezes menos, 2,7 pontos.

O Acerte ou Caia! também bateu recorde no PNT, com 5,5 pontos, além de São Paulo e Curitiba.

Na capital paulista, a atração ficou em segundo lugar isolado, com a melhor audiência e share desde a estreia: 6,2 pontos de média e 12,8% de participação. O SBT, em terceiro lugar, registrou 4,5 pontos. Já na capital paranaense, o game chegou aos 7,9 pontos e participação de 14,6%, deixando o SBT na terceira colocação, com 5,6 pontos.

A atração ainda manteve a segunda posição isolada em outras cinco praças pelo país:

No Rio de Janeiro, a competição chegou aos 4,5 pontos e 10% de participação. No mesmo horário, o SBT, em terceiro lugar, ficou com 3,1 pontos.

Em Belo Horizonte, o programa teve média de 6,7 pontos e share de 14,8%, enquanto o SBT ficou com 5,5 pontos.

Já em Recife, o índice foi de 4,6 pontos de média e participação de 9,7%, contra 3,9 pontos do SBT.

No Distrito Federal, o Acerte ou Caia! obteve média de 4,3 pontos, com share de 9,4%. O SBT, em terceiro lugar, registrou 3,9 pontos.

E em Campinas, o índice foi de 4,2 pontos e 9% de participação, contra 3,5 pontos do SBT, que ficou na terceira colocação.

Nesta edição do Acerte ou Caia!, Arthur Aguiar começou como líder e jogou no buraco outros seis participantes: Andrezinho, Raquel Brito, Lucas Santos, Radamés Furlan, Rita Cadillac e Pimpolho. Mas quem se deu bem e venceu a competição foi a atriz Giselle Batista, que depois de fazer o último confronto contra a irmã gêmea Michelle Batista, topou participar do Desafio Final, acertou todas as perguntas e faturou o prêmio de R$ 80 mil.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h.