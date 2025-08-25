‘Acerte ou Caia!’ completa um ano com grande impacto na TV aos domingos O game transformou o desempenho da faixa horária na RECORD, acumula mais de 65 milhões de visualizações nas redes sociais, e aumento de 76% na audiência entre as classes AB Audiências|Do R7 25/08/2025 - 10h47 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h54 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ completa um ano no ar com grande impacto na programação dos domingos na TV Edu Moraes/RECORD

Disputa entre os famosos que conquistou o Brasil, o Acerte ou Caia! completou neste domingo (24) um ano no ar nas tardes da RECORD. O game show apresentado por Tom Cavalcante estreou em 25 de agosto de 2024. De lá para cá, com mais de 150 profissionais envolvidos na produção, foram 53 programas, 537 quedas, mais de cinco mil perguntas e ainda mais de R$ 3 milhões de reais em prêmios, com temporadas na Argentina, Chile e São Paulo.

O Acerte ou Caia! consolida, a cada fim de semana, o segundo lugar isolado nas principais praças, além de garantir minutos na liderança. Em uma comparação entre 2024 x 2025, o Acerte ou Caia! transformou o desempenho da faixa horária na RECORD, com um crescimento expressivo nos principais indicadores: 47% mais audiência em 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, quando o programa ainda não era exibido; 44% mais de participação; 30% mais fidelidade e 55% mais de horas assistidas.

Outro ponto de destaque é que a atração trouxe um crescimento expressivo de 76% de audiência entre o público das classes AB.

O Acerte ou Caia! também é sucesso no ambiente digital, com 65,2 milhões de visualizações de vídeos no Instagram desde a estreia e 59% de comentários totalmente positivos.

Em um ano de disputas emocionantes, quedas icônicas no buraco, irreverência e conteúdo, o Acerte ou Caia! segue como garantia de entretenimento e diversão nas tardes de domingo da RECORD.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.

