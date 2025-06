‘Acerte ou Caia!’ conquista segundo lugar isolado em sete capitais do país Com Max Porto como campeão, a atração foi destaque no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Distrito Federal, Goiânia, Vitória e Belo Horizonte Audiências|Do R7 16/06/2025 - 17h47 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h47 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ conquista segundo lugar isolado em sete capitais do país Antonio Chahestian/

No programa deste domingo (15), Max Porto foi o grande campeão do Acerte ou Caia!. Ele superou um desafio acirrado contra Celso Zucatelli e, no duelo final, enfrentou a jornalista Glória Vanique, que acabou sendo eliminada e caiu no buraco. A performance rendeu ao programa a segunda colocação isolada em sete praças pelo país:

No Rio de Janeiro, o programa comandado por Tom Cavalcante obteve 5,1 pontos de média x 4,5 do SBT. O share foi de 9,2%.

Na capital baiana, o resultado foi ainda melhor, quase o dobro do SBT: 7,6 x 3,9 pontos de média. O share foi de 15,3%.

Recife também garantiu a segunda colocação absoluta, com 7,4 pontos de média e participação de 14,5%, enquanto o SBT marcou no mesmo horário 6,2 pontos.

‌



No Distrito Federal, o game show pontuou média de 6,3 pontos, o share foi de 12,5%. A emissora em terceiro lugar marcou 5,3 pontos de média.

Já em Goiânia o placar foi de 6 x 4,4 pontos para o SBT, e a participação da atração da RECORD foi de 14,4%.

‌



Vitória garantiu a segunda colocação isolada com 7,6 pontos de média e share de 14,5%, contra 6,2 do SBT.

Em Belo Horizonte pontuou 5,7 de média e participação de 11%. O SBT marcou 5,6 na mesma faixa.

‌



Com R$15.750 acumulados, Max topou participar do desafio final e conseguiu responder as dez perguntas em dois minutos, e dobrou o valor, levando para casa R$31.500. Ao final do game, Max falou que estava otimista com a vitória. “Tenho esse espírito campeão, não entro para perder. Se eu saí de casa e me dispus a vir aqui hoje foi com a mentalidade vencedora, com a consciência de vitória, eu não voltaria para casa derrotado. Minha mãe não ia me perdoar”, analisou o vencedor desta edição.

E Max também deixou um conselho para quem ainda vai participar do Acerte ou Caia!: "Primeiramente, tem que relaxar e se divertir, porque as coisas são como são, essa é minha filosofia de vida. Não adianta imaginar que temos o poder da resposta, do resultado. As coisas já estão escritas, a gente só precisa agir, estar lá. E se tiver que ser, vai ser. Então, relaxa, aproveita a viagem e divirta-se."

Além de Max, Celso Zucatelli e Glória Vanique também participaram neste domingo do Acerte ou Caia!“: Gigante Léo, Luara Fonseca, Elcio Coronato, Diogo Portugal, Bruno Padilha, Sylvia Design, Michelle Andrade e Lígia Mendes.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

