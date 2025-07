‘Acerte ou Caia!’ consolida 2º lugar isolado na Média Nacional, além de SP, Rio e mais 7 praças Edição deste domingo do game teve Fábio Porchat como campeão e marcou o dobro de audiência da concorrência em Salvador e Goiânia Audiências|Do R7 07/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h47 ) twitter

Fábio Porchat venceu a última edição do 'Acerte ou Caia!' Edu Moraes/RECORD

O ‘Acerte ou Caia!’ voltou a prender o telespectador na frente da televisão por todo o Brasil neste domingo (6). Com desafios emocionantes, quedas no buraco de tirar o fôlego e a vitória de Fábio Porchat, que faturou R$ 83 mil, o game comandado por Tom Cavalcante conquistou o segundo lugar isolado em audiência no PNT (Painel Nacional de Televisão) e em outras nove praças pelo país.

No Mercado Nacional, na faixa de exibição, das 15h35 às 18h20, a atração marcou 5,7 pontos de média, com 11,5 % de participação, contra 5,0 pontos do SBT, que ficou em terceiro lugar.

Em São Paulo, o Acerte ou Caia! também garantiu a segunda colocação e registrou 6,5 pontos de média e 12,4% de participação, com pico de 8,9 pontos. No mesmo horário, o SBT, com um programa de auditório, ficou em terceiro lugar, com 6,4 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o game marcou 6 pontos de média, 11% de participação e pico de 7,8 pontos, contra 4,8 pontos do SBT, em terceiro.

‌



Em Salvador, a atração consolidou o segundo lugar isolado com 16,9% de share e 8,6 pontos de média, o dobro do canal terceiro colocado, o SBT, que registrou 4,3 pontos na mesma faixa horária.

Outra praça em que o Acerte ou Caia! garantiu a segunda colocação com o dobro da concorrência foi Goiânia. Por lá, o game show apresentado por Tom Cavalcante ficou com 6,4 pontos de média e participação de 16,7%, contra 3,2 do SBT, na terceira posição.

‌



Em Recife, o programa de perguntas e respostas marcou 6 pontos de média, com 12,6% de participação, enquanto o SBT, em terceiro, ficou com 3,6 pontos.

No sul do país, em Curitiba, o desafio entre os famosos chegou a 6 pontos de média e share de 12,1%, contra 4,5 pontos registrados pelo canal terceiro colocado.

‌



Já em Vitória, o Acerte ou Caia! consolidou a segunda posição com 5,9 pontos de média e 12,5% de participação. Na mesma faixa horária, o SBT ficou com 4,1 pontos de média.

Os mineiros também se divertiram com a disputa entre as celebridades, comandada por Tom Cavalcante. Em Belo Horizonte, a atração marcou 5,6 pontos de média, share de 11,6%, diante dos 5 pontos alcançados pelo SBT, em terceiro.

E em Campinas, enquanto as personalidades faziam de tudo para se livrar da queda no buraco, o Acerte ou Caia! garantiu a segunda posição no ranking de audiência, com 4,4 pontos de média e participação de 10%, enquanto o SBT pontuou 4,1.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

