‘Acerte ou Caia!’ garante o 2º lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro

'Acerte ou Caia!' garante o segundo lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro

A tarde deste domingo (09) na RECORD foi de mais uma rodada de competição entre celebridades no ‘Acerte ou Caia!’. O game comandado por Tom Cavalcante vem mesmo conquistando o público e garantiu o segundo lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, durante a faixa de exibição, das 16h às 18h11, o ‘Acerte ou Caia!’ registrou 5,8 pontos de média, com 7,9 pontos de pico e 12,1% de participação. No mesmo horário, o SBT ficou na terceira colocação, enquanto exibia o Domingo Legal, e marcou 5,7 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o game show também bateu a concorrência e garantiu o segundo lugar de audiência com 4,2 pontos de média, 8,7% de participação e 5,4 pontos de pico. Enquanto o SBT, em terceiro, registrou 3,4 pontos.

Na edição de ontem do ‘Acerte ou Caia!’, o rapper Projota começou como líder da competição e conseguiu derrubar quatro participantes: o ex-jogador Túlio Maravilha, o ator Ary França, o lutador Fabrício Werdum e a influenciadora e ex-BBB Leidy Elin. Projota, então, desafiou a atriz Vannessa Gerbelli e, dessa vez, ele foi parar no buraco.

A partir daí, Vannessa assumiu a liderança e não saiu mais do posto, tirando do jogo o ator Juliano Laham, a cantora Paula Mattos, a atriz e apresentadora Bela Fernandes, o ator Sidney Santiago e a jornalista Cynthia Benini. Com um valor acumulado de R$ 62 mil, Vannessa preferiu não participar do Desafio Final. Com isso, garantiu metade da quantia e levou para casa R$31 mil.

O ‘Acerte ou Caia!’ é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar domingo, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.