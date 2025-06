‘Acerte ou Caia!’ garante o 2º lugar no Mercado Nacional e em mais oito praças pelo Brasil Em Recife, atração chegou aos 8 pontos e, em Salvador, marcou mais do que o triplo da concorrência Audiências|Do R7 30/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h34 ) twitter

Tom Cavalcante comanda o 'Acerta ou Caia!' Edu Moraes/RECORD

O Brasil continua ligado na divertida disputa entre famosos do Acerte ou Caia!. Neste domingo (29), em sua faixa de exibição, das 15h54 às 18h15, o game voltou a consolidar o segundo lugar isolado no PNT (Painel Nacional de Televisão). A atração, apresentada por Tom Cavalcante, também garantiu a segunda colocação em outras oito praças pelo país.

No Mercado Nacional, o programa conquistou a posição com 5,1 pontos de média e participação de 9,3%, contra 4,2 pontos do SBT, que ficou em terceiro.

No Rio de Janeiro, o Acerte ou Caia! marcou 4,6 pontos de média, com share de 7,8%. No mesmo horário, o SBT, em terceiro, teve 2,8 pontos.

O público de Recife também não desgrudou da TV para acompanhar o game. Na capital pernambucana, o programa alcançou os 8 pontos de média e 14,4% de participação. O SBT, emissora terceira colocada, anotou 5,1 pontos.

‌



Já em Salvador, a competição de perguntas e respostas registrou mais do que o triplo de audiência da concorrente, com 6,4 pontos de média e share de 14,3%. No confronto, o SBT obteve 2 pontos.

Em Porto Alegre, o Acerte ou Caia! marcou 6,1 pontos de média e 10,2% de participação. No mesmo horário, com um programa de auditório, o SBT alcançou 4 pontos de média e, também nesta praça, ficou em terceiro.

‌



Em Belo Horizonte, o game chegou aos 6 pontos de média, com 11,7% de share, enquanto o canal terceiro colocado, o SBT, ficou com 4,2 pontos.

Em Goiânia, a disputa entre famosos também foi destaque com 4,6 pontos de média e 10% de participação, contra 3,9 pontos do SBT, terceiro colocado.

‌



No Distrito Federal, o programa também registrou 4,6 pontos de média em sua faixa de exibição e alcançou um share de 8,2%. O SBT, na terceira colocação, registrou 3,3 pontos de média.

E em Curitiba, o Acerte ou Caia! alcançou 4,5 pontos de média e share de 7,9, contra 4,1 pontos de média do canal terceiro colocado, o SBT.

Na edição deste domingo do game, o ator Leonardo Miggiorin foi o vitorioso e faturou um prêmio de R$ 50,5 mil, após desistir de participar do Desafio Final, quando poderia dobrar o valor de R$ 101 mil que tinha acumulado

“Foi muito emocionante, muita tensão. Adrenalina do começo ao fim! E tem ainda a tentativa de não criar muita expectativa, porque você pode perder tudo. Estava fingindo costume [risos], que estava tranquilo. [Estava] tentando controlar a ansiedade, o nervosismo. Pensando o tempo todo que o importante é participar, é estar aqui”, explicou Leonardo, ao final do jogo.

O ator também comentou o motivo de não ter se arriscado no Desafio Final. “Queria R$ 200 mil? Queria! Mas já pensou sair sem nada? Seria muito frustrante. Então, a gente tem que ter equilíbrio, parcimônia. Escolhi o caminho do meio para não sair muito frustrado”.

Além de Leonardo, quem também agitou o Acerte ou Caia! foi a socialite Narcisa Tamborindeguy, que começou como líder e despachou para o buraco a amiga Alexia Dechamps. Também estavam na disputa Pelé Milflows, Lisandra Cortez, Ruy Brissac, Bill Araújo, Lucas Burgatti, Manim Vaqueiro e a dupla Gabi & Rapha.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

