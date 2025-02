Água Santa e Palmeiras empatam e a RECORD vence com larga vantagem a terceira colocada A emissora garantiu o segundo lugar isolado ao registrar 8,8 pontos de média, contra 5 da concorrente Audiências|Do R7 10/02/2025 - 12h19 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h26 ) twitter

Água Santa e Palmeiras empatam e a RECORD vence com larga vantagem a terceira colocada

A RECORD exibiu, neste domingo (9), a partida entre Água Santa e Palmeiras, que foi disputada em Brasília, e garantiu o segundo lugar isolado vencendo o SBT com quase 4 pontos de diferença.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, na faixa entre 18h30 e 20h30, período em que a bola esteve rolando, a RECORD obteve quase 4 pontos de vantagem ao registrar 8,8 pontos de média e 16,4% de share e pico de 10,3, em São Paulo, enquanto o SBT, que exibiu o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos, atingiu 5 pontos.

No confronto contra a Band, que ficou na quarta colocação mostrando o Planeta Selvagem e o Perrengue na Band na referida faixa, a RECORD venceu com diferença ainda maior (8,8 x 1,9), audiência quase cinco vezes superior.

Com gols de Flaco López, no primeiro tempo, e Willen, na etapa final, Água Santa e Palmeiras empataram por 1 a 1, pela 8ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. A transmissão teve apresentação de Paloma Tocci, narração de Cléber Machado, comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, e reportagens de Bruno Piccinato e Jean Brandão.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP