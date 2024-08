Audiência de ‘Força de Mulher’ cresce 32% e mantém segunda posição absoluta desde a estreia A novela, que estreou na segunda (29), segue crescendo na audiência e se mantém invicta na segunda posição isolada. Audiências|Do R7 01/08/2024 - 13h05 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h07 ) ‌



Bahar Nisan Doruk em casa Divulgação RECORD

Nesta quarta (31), a trama turca que é sucesso mundial, registrou, na Grande São Paulo, média de 6,3 pontos, pico de 7,4 e participação de 9,8%, na faixa das 21h às 21h50. Com este resultado, a atração subiu 32% no comparativo com o primeiro capítulo, quando obteve 4,8 pontos. A emissora terceira colocada, que exibia uma nova novela infantil na maior parte do horário de confronto, marcou 4 pontos de média.

No capítulo desta quarta, Bahar se envolve em uma confusão com seus vizinhos e precisa mentir para proteger seus dois filhos. Nisan sai de casa para brincar sem avisar e deixa Bahar desesperada sem saner seu rumo.

‘Força de Mulher’ vai ao ar de segunda a sexta, às 21 horas, na RECORD.