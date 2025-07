‘Balanço Geral BA’, agora comandado por Marcus Pimenta, lidera a audiência em Salvador Novo apresentador conquistou resultado apenas três dias após estrear no programa Audiências|Do R7 03/07/2025 - 18h52 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Balanço Geral BA', comando por Marcus Pimenta, garante segundo lugar isolado Divulgação/RECORD

Marcus Pimenta estreou na última segunda-feira (30) no Balanço Bahia e já nesta quarta (2), seu terceiro dia à frente programa, conquistou a liderança de audiência em Salvador por 35 minutos.

No ar das 10h56 às 15h31, o jornalístico garantiu o segundo lugar isolado e marcou média de 9,1 pontos — ainda atingiu pico de 12,8. Do total de aparelhos ligados, 20,6% estavam sintonizados na atração da RECORD.

Com estes números, o Balanço Geral BA deixou o SBT, que registrou 8 pontos, na terceira posição, com a exibição de Alô Juca e as novelas A Caverna Encantada e A Usurpadora.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ Salvador

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp