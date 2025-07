‘Balanço Geral BA’ fica na liderança pelo segundo dia consecutivo Com Marcus Pimenta na apresentação, o programa conquistou o primeiro lugar por uma hora Audiências|Do R7 04/07/2025 - 14h44 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h30 ) twitter

Marcus Pimenta estreou no comando do 'Balanço Geral BA' Divulgação/RECORD

Liderança (de novo)! Pelo segundo dia consecutivo, o Balanço Geral BA venceu as concorrentes e ficou no primeiro lugar de audiência nesta quinta-feira (3) em Salvador.

O programa, apresentado por Marcus Pimenta, ficou à frente das concorrentes por 1h01. Quase dobrou o resultado em relação à quarta-feira (2), quando ficou no topo do ranking por 35 minutos.

Exibido das 10h55 às 15h31, a atração registrou 7,9 pontos de média e 20,6% de participação. Com este resultado, o Balanço Geral BA assegurou o segundo lugar isolado na faixa completa, com vantagem de um ponto sobre o SBT, terceiro colocado, que obteve 6,9 exibindo Alô Juca e as novelas A Caverna Encantada e A Usurpadora no período.

O apresentador Marcus Pimenta estreou no comando do programa na segunda-feira (30) e, desde o começo da semana, os números da atração estão em alta.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ Salvador

