'Balanço Geral Manhã SP' chega a 4 pontos e conquista o segundo lugar Faixa exibida para São Paulo marcou média de 3,5 pontos Audiências|Do R7 13/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h44 )

Willian Leite apresenta o 'Balanço Geral Manhã SP' @edumoraes

Comandado por Willian Leite, o ‘Balanço Geral Manhã SP’ mantém o bom desempenho, atingindo pico de 4 pontos nesta terça (12).

Contando também com comentários sobre segurança pública de Diógenes Lucca, o programa, que foi ao ar das 7h30 às 8h30, alcançou ainda média de 3,5 pontos e participação de 15,3%, consolidando-se em segundo lugar absoluto.

O SBT acabou na terceira posição. Também exibindo um jornalístico, o SBT Manhã, o canal concorrente ficou 1 ponto atrás da RECORD, com 2,5 pontos de média.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

‌



FOTO: Edu Moraes/Divulgação RECORD