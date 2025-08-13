‘Balanço Geral Manhã SP’ chega a 4 pontos e conquista o segundo lugar
Faixa exibida para São Paulo marcou média de 3,5 pontos
Comandado por Willian Leite, o ‘Balanço Geral Manhã SP’ mantém o bom desempenho, atingindo pico de 4 pontos nesta terça (12).
Contando também com comentários sobre segurança pública de Diógenes Lucca, o programa, que foi ao ar das 7h30 às 8h30, alcançou ainda média de 3,5 pontos e participação de 15,3%, consolidando-se em segundo lugar absoluto.
O SBT acabou na terceira posição. Também exibindo um jornalístico, o SBT Manhã, o canal concorrente ficou 1 ponto atrás da RECORD, com 2,5 pontos de média.
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP
FOTO: Edu Moraes/Divulgação RECORD