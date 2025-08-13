Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘Balanço Geral Manhã SP’ chega a 4 pontos e conquista o segundo lugar 

Faixa exibida para São Paulo marcou média de 3,5 pontos

Audiências|Do R7

Willian Leite apresenta o 'Balanço Geral Manhã SP' @edumoraes

Comandado por Willian Leite, o Balanço Geral Manhã SP mantém o bom desempenho, atingindo pico de 4 pontos nesta terça (12).    

Contando também com comentários sobre segurança pública de Diógenes Lucca, o programa, que foi ao ar das 7h30 às 8h30, alcançou ainda média de 3,5 pontos e participação de 15,3%, consolidando-se em segundo lugar absoluto. 

O SBT acabou na terceira posição. Também exibindo um jornalístico, o SBT Manhã, o canal concorrente ficou 1 ponto atrás da RECORD, com 2,5 pontos de média. 

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP


FOTO:  Edu Moraes/Divulgação RECORD 

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.