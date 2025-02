‘Balanço Geral SP’ bate novo recorde e emissora tem a melhor tarde do ano Após registrar a maior audiência de 2025 na estreia, Eleandro Passaia superou a própria marca no programa de segunda-feira (27) Audiências|Do R7 28/01/2025 - 14h34 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h47 ) twitter

Passaia é o apresentador do 'Balanço Geral - SP' Felipe Marques/RECORD

Eleandro Passaia estreou no comando do Balanço Geral SP, no último dia 20, com recorde de audiência do ano, 6,1 pontos de média. Exatamente uma semana depois, na tarde desta segunda-feira (27), ele conquistou um resultado ainda maior, atingindo um novo patamar de 6,2 pontos.

No ar das 11h49 às 15h31, o programa, ainda registrou pico de 7,7, e alcançou share de 14,9%, consolidando o segundo lugar isolado.

O SBT, na terceira colocação, ficou com menos da metade da audiência da RECORD na mesma faixa, 2,7 pontos.

O quadro A Hora da Venenosa (15h02 às 15h31) manteve a segunda posição no ranking de audiências com placar de 6,4 pontos contra 2,5 do SBT

Além do bom desempenho do Balanço Geral SP, a emissora mais uma vez bateu recorde da média tarde, que inclui os índices de O Rico e Lázaro e Cidade Alerta. Nesta faixa, do meio-dia às 18h, marcou 6 pontos com participação de 13,5%. O SBT ficou em terceiro ao anotar 3,1 pontos.