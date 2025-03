‘Balanço Geral SP’ e ‘A Hora da Venenosa’ superam, de novo, a melhor marca Atrações ultrapassaram mais uma vez a própria marca, chegando a 6,7 e 8,1 pontos de média, respectivamente Audiências|Do R7 05/03/2025 - 14h53 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Balanço Geral SP' e 'A Hora da Venenosa' superam, de novo, a melhor marca

O Balanço Geral SP e A Hora da Venenosa vêm conquistando uma sucessão de recordes em 2025. Na terça-feira (4), tanto o programa quanto o quadro registraram a maior média do ano, 6,7 e 8,1 pontos, respectivamente, garantindo o segundo lugar isolado com bem mais que o dobro da audiência do SBT.

Antes, o quadro de notícias de celebridades havia batido a melhor marca há menos de uma semana, na última quarta-feira (26/02), quando chegou a 7,3 pontos. Já o recorde anterior do programa era do final de janeiro, 6,6 pontos, em 29/01.

Apresentado ontem por William Leite, o Balanço Geral SP foi transmitido das 11h49 às 15h30 e atingiu pico de 8,5 pontos e share de 15,4%, contra 2,6 pontos do SBT, terceiro colocado no ranking.

Na faixa de A Hora da Venenosa, entre 14h22 e 14h54, o pico foi de 8,5 pontos, com participação de 17,6%. O SBT se manteve em terceiro, com 3,2 pontos de média. A atração foi comandada por Leite, Renato Lombardi e Keila Jimenez.

‌



Destaque ainda para a faixa final do Balanço Geral SP, das 15h às 15h30, que assegurou 7,5 pontos de média, pico de 7,8 e share de 16,1%, enquanto o SBT marcou 3,9 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP