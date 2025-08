‘Balanço Geral SP’ supera jornalístico da concorrente com audiência 74% maior Programa também garantiu o segundo lugar isolado na faixa completa Audiências|Do R7 01/08/2025 - 13h10 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h10 ) twitter

‘Balanço Geral SP’ supera jornalístico da concorrente com audiência 74% maior Edu Moraes/RECORD

Apresentado por Eleandro Passaia, nesta quinta-feira (31), o Balanço Geral SP mais uma vez venceu o Alô Você, desta vez consolidando o segundo lugar isolado com média 74% maior.

No confronto, entre 11h e 13h53, o programa da RECORD assegurou 4,7 pontos, além de participação de 13,8%, enquanto o jornalístico da terceira colocada ficou com 2,7 pontos e share de 7,7%.

No horário completo, das 10h53 às 15h30, o Balanço Geral SP manteve sua posição no ranking de audiências e ainda ampliou a diferença ao alcançar 4,9 pontos, pico de 6,4 e participação de 13,8%, contra 2,7 do SBT. Nesta faixa, o canal concorrente exibiu outras duas atrações que perderam para a RECORD e também ficaram em terceiro lugar: Maria do Bairro (5,5 x 2,9) e Casos de Família (5,1 x 2,6).

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

