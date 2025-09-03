‘Balanço Geral SP’ tem audiência 90% maior que jornalístico da concorrente
Programa também atingiu quase 7 pontos e garantiu o segundo lugar isolado na faixa completa
O Balanço Geral SP desta terça-feira (2), alcançou quase o dobro da audiência do Alô Você, exibido pelo SBT: a média foi 90% maior.
No confronto com a atração do SBT, exibida das 11h às 13h46, o programa da RECORD, em segundo lugar isolado, marcou 5,5 pontos de média, enquanto o jornalístico da terceira colocada ficou com 2,9 pontos.
Apresentado por Eleandro Passaia e com comentários de Renato Lombardi, o Balanço Geral SP, no horário completo, das 10h54 às 15h30, também garantiu o segundo lugar com ampla diferença, de 77%. Repetiu a média de 5,5 pontos e ainda atingiu pico de 6,7, além de participação de 14,9%. Em terceiro lugar o SBT, que exibiu na faixa além do Alô Você, Maria do Bairro e Casos de Família, anotou 3,1 pontos.
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP
