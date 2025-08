‘Balanço Geral SP’ vence todos os programas da concorrente com vantagem de até 135% Essa diferença foi registrada durante A Hora da Venenosa, que ficou à frente do programa de conflitos familiares Audiências|Do R7 06/08/2025 - 12h53 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h53 ) twitter

A Hora da Venenosa ficou a frente de programa sobre conflitos familiares @chahestianphoto @edumoraes

Nesta terça (05), o ‘Balanço Geral SP’ teve um excelente desempenho: venceu todas as atrações da concorrente com que confrontou com vantagem que chegou a 135% durante A Hora da Venenosa.

O quadro, exibido das 14h57 às 15h30 e apresentado por Eleandro Passaia, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, enfrentou o Casos de Família e consolidou o segundo lugar isolado com média 135% maior, ou seja, mais que o dobro, num placar de 6,6 e pico de 7 pontos, contra 2,8 da atração concorrente.

Na faixa do Alô Você, entre 11h e 13h52, o ‘Balanço Geral SP’ alcançou o segundo lugar isolado com 5,2 pontos de média, resultado 79% superior ao da atração da concorrente terceira colocada, que anotou 2,9 pontos.

O ‘Balanço Geral SP’ também marcou mais que o dobro que Maria do Bairro, novamente garantindo o segundo lugar absoluto. A novela da concorrente, no ar das 13h52 às 14h45, obteve 2,9 pontos de média, ou seja, índice 124% menor que o programa da RECORD, que pontuou 6,5 de média no horário.

No horário completo, das 10h54 às 15h30, o ‘Balanço Geral SP’ manteve o segundo lugar isolado: registrou 5,6 pontos de média, pico de 7 e participação de 15,6%, contra 2,9 do SBT, que acabou em terceiro.

FOTOS: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP