‘Cidade Alerta’ alcança 9 pontos e se distancia das concorrentes com larga vantagem
Na faixa local do programa, diferença sobre a quarta colocada foi de quase 6 pontos
Nesta terça-feira (26), o Cidade Alerta, comandado por Reinaldo Gottino, atingiu pico de 9 pontos e consolidou o segundo lugar isolado abrindo uma grande distância sobre as concorrentes.
A maior diferença ocorreu na faixa local, exibida para São Paulo entre 18h e 19h55. Neste intervalo, o programa atingiu 8,1 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 12,9%. A Band, na terceira colocação, obteve 3,3 pontos - 4,8 a menos que a RECORD neste confronto. E o SBT, na quarta posição, ficou 5,7 pontos atrás do Cidade Alerta, com 2,4.
No horário completo do jornalístico, das 16h26 às 19h55, a vantagem para a RECORD também foi grande. O programa, segundo colocado isoladamente, registrou 7,3 pontos de média, pico de 9 e share de 12,8%. O ranking se repetiu nesta faixa com a Band em terceiro (3,3 pontos) e o SBT em quarto (2,4).
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP
