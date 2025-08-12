‘Cidade Alerta’ atinge quase 10 pontos de pico e também abre vantagem sobre as concorrentes Comandado por Reinaldo Gottino, programa marcou 7,5 pontos de média na faixa completa e 8,4 no horário local Audiências|Do R7 12/08/2025 - 13h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h16 ) twitter

Reinaldo Gottino apresenta o 'Cidade Alerta' EDU MORAES

O ‘Cidade Alerta’, apresentada por Reinaldo Gottino, continua em alta: a edição desta segunda (11) atingiu quase 10 pontos e chegou a abrir vantagem de aproximadamente 7 pontos sobre a BAND e o SBT.

O programa garantiu o segundo lugar absoluto na faixa completa, das 16h27 às 19h55, com média de 7,5 pontos e pico de 9,4, além de share de 13,4%, contra 2,7 das emissoras que empataram na terceira colocação, SBT e Band. A diferença para as concorrentes foi de 5,1 pontos.

Pouco antes do início da exibição da faixa local, entre 17h50 e 17h59, o ‘Cidade Alerta’ registrou 9,2 pontos de média, abrindo a maior vantagem da edição de ontem sobre as concorrentes. Contra a Band, que obteve 2,6 pontos, foram 6,6 pontos a mais. O SBT, em quarto, anotou 2 pontos, ficando 7,2 pontos atrás da RECORD.

Na sequência, o ‘Cidade Alerta SP’, exibido das 17h e 19h55, manteve o segundo lugar isolado com 8,4 pontos de média, pico de 9,3 e participação de 13,6%, enquanto a Band, em terceiro, alcançou 2,9 pontos e o SBT, na quarta colocação, obteve 2,6 de média.

Foto: Antonio Chahestian//Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP