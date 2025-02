‘Cidade Alerta’ bate o terceiro recorde desde a estreia de Gottino Programa alcança maior média do ano e consolida o segundo lugar isolado com mais que o dobro da terceira colocada Audiências|Do R7 31/01/2025 - 12h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 12h46 ) twitter

O programa apresentado pelo Reinaldo Gottino bate o terceiro recorde consecutivo EDU MORAES

O ‘Cidade Alerta’ desta quinta (30), alcançou mais um recorde, o terceiro desde a estreia de Reinaldo Gottino na apresentação, e manteve a segunda colocação isolada no ranking de audiências.

No horário completo, das 16h27 às 19h55, o programa registrou a melhor audiência do ano, com média de 8,1 pontos. O share foi de 14,5%, e o pico atingiu 10,8 pontos. O SBT, que ficou em terceiro lugar, obteve menos da metade do índice, com média de 3,7 pontos.

No horário local, entre 18h e 19h55, o programa ampliou ainda mais a vantagem sobre a concorrência: obteve 9,4 pontos, contra 4,1 do SBT, que permaneceu na terceira posição. A participação foi de 15,7% e o pico de 10,8 pontos.

Crédito da foto: Felipe Marques / Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP